Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Динамо - Бавария: онлайн Динамо - Бавария: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?

Умер Гаркалин

Годовщина монархов

Ссора НеАнгелов

МакSим на сцене

Шоу "Маска". Сезон 2

Свадьба Тринчер
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Дочь Нины Руслановой обвинила врачей в смерти мамы: Умоляли, чтобы ее положили в реанимацию

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
23 ноября, 12:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Знаменитой советской и российской актрисы не стало 21 ноября. У Нины Руслановой были серьезные проблемы со здоровьем, но дочь уверена – маму можно было спасти
Дочь Нины Руслановой рассказала о последних днях жизни актрисы
Дочь Нины Руслановой рассказала о последних днях жизни актрисы / Фото: Экспресс газета

В СМИ причиной смерти Нины Руслановой называют осложнения, вызванные коронавирусом. Появлялась информация, несколько недель назад актриса почувствовала недомогание, ей стало тяжело дышать. Впоследствии у нее подтвердили коронавирус. Но в больницу Русланова категорически отказывалась ехать. Только 11 ноября артистка согласилась на госпитализацию.

Теперь же свою версию происходящего рассказала дочь Нины Руслановой Олеся Рудакова. В Facebook она опубликовала пост.

Реклама

Дочь Нины Руслановой рассказала, как маму лечили в больнице
Дочь Нины Руслановой рассказала, как маму лечили в больнице / Фото: Facebook

По словам дочери, актриса попала в больницу еще 25 октября. На четвертый день пребывания там у нее упал гемоглобин. Русланову перевели в реанимацию, где после переливания крови у нее случился обширный инфаркт. Затем у нее нашли полип, не дожидаясь гистологии, его удалили.

Позднее у актрисы развилась больничная пневмония, но КТ-исследование показало лишь бронхит. Через пять дней у Руслановой обнаружили коронавирус.

Реклама

Ее перевезли на простой скорой в 4 больницу на Доватора. Там мы умоляли, чтобы ее положили в реанимацию. Уговорили с трудом. В понедельник ее перевели в отделение. Каждый день ей было плохо, по два часа мы не могли найти врачей, – поделилась Олеся.

Нине Руслановой с каждым днем становилось все хуже. Врачи перевели ее в реанимацию только после резкого ухудшения состояния артистки. Но вечером актриса умерла.

Как сообщает РЕН-ТВ, после рассказа дочери Нины Руслановой, в больнице будет проверка. Следственный комитет проверит действия врачей.

Узнайте другие новости:

Реклама

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Премьера недели
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Клип снимала украинка
Реюнион года
Поттериана возвращается! Ждешь премьеру?
Когда и где смотреть
Сольник звезды
Олег Винник
25 ноября / 19:00
Главные концерты ноября
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Опрос
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять