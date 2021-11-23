Дочь Нины Руслановой обвинила врачей в смерти мамы: Умоляли, чтобы ее положили в реанимацию

Знаменитой советской и российской актрисы не стало 21 ноября. У Нины Руслановой были серьезные проблемы со здоровьем, но дочь уверена – маму можно было спасти

Дочь Нины Руслановой рассказала о последних днях жизни актрисы / Фото: Экспресс газета

В СМИ причиной смерти Нины Руслановой называют осложнения, вызванные коронавирусом. Появлялась информация, несколько недель назад актриса почувствовала недомогание, ей стало тяжело дышать. Впоследствии у нее подтвердили коронавирус. Но в больницу Русланова категорически отказывалась ехать. Только 11 ноября артистка согласилась на госпитализацию.

Теперь же свою версию происходящего рассказала дочь Нины Руслановой Олеся Рудакова. В Facebook она опубликовала пост.

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Дочь Нины Руслановой рассказала, как маму лечили в больнице / Фото: Facebook

По словам дочери, актриса попала в больницу еще 25 октября. На четвертый день пребывания там у нее упал гемоглобин. Русланову перевели в реанимацию, где после переливания крови у нее случился обширный инфаркт. Затем у нее нашли полип, не дожидаясь гистологии, его удалили.

Позднее у актрисы развилась больничная пневмония, но КТ-исследование показало лишь бронхит. Через пять дней у Руслановой обнаружили коронавирус.

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Ее перевезли на простой скорой в 4 больницу на Доватора. Там мы умоляли, чтобы ее положили в реанимацию. Уговорили с трудом. В понедельник ее перевели в отделение. Каждый день ей было плохо, по два часа мы не могли найти врачей, – поделилась Олеся.

Нине Руслановой с каждым днем становилось все хуже. Врачи перевели ее в реанимацию только после резкого ухудшения состояния артистки. Но вечером актриса умерла.

Как сообщает РЕН-ТВ, после рассказа дочери Нины Руслановой, в больнице будет проверка. Следственный комитет проверит действия врачей.

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