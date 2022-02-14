Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✈ Отмена рейсов в Украину 🎤 Скандал на Нацотборе "Евровидения" ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua

Скандальный Нацотбор

У Серова ребенок

Звезда Евровидения

Кейт на ТВ

Правда о Нацотборе

Признания Мурика
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Звезду сериала "День рождения Буржуя" Валерия Николаева госпитализировали в психиатрическую клинику

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 февраля, 11:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Валерий Николаев заявил, что его облили кипятком, однако медики повреждений на теле актера не обнаружили
У Валерия Николаева диагностировали биполярное расстройство
У Валерия Николаева диагностировали биполярное расстройство / Фото: скриншот

Валерий Николаев оказался в центре скандала. Недавно российского актера задержали за вождения автомобиля без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает kp.ru, у Валерия Николаева в камере произошел конфликт с 27-летним гражданином Таджикистана.

После ужина молодой человек облил Николаева кипятком. Актер заявил, что получил ожоги лица, груди и рук. Всего было поражено около 40% поверхности тела. После ссоры актера перевели в другую камеру, где у него снова возник конфликт с другими задержанными.

Реклама

Валерий Николаев попал в новый скандал
Валерий Николаев попал в новый скандал / Фото: скриншот

При этом Telegram-канал 112 сообщает, что актера госпитализировали в психиатрическую клинику – у него диагностировали биполярное расстройство. Также отмечается, что медики повреждений на теле Николаева не обнаружили.

К слову, Валерий Николаев не впервые оказывается в центре скандала. Несколько лет назад российский актер тал участником ДТП, в котором сбил женщину и скрывался от полиции.

Реклама

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
14 февраля. Майкл Рубенс Блумберг. В этот день ровно 80 лет назад родился один из самых богатых людей планеты, учредитель и владелец ведущего поставщика мировых финансовых новостей Bloomberg, кандидат в президенты США, 108-й мэр Нью-Йорка...
История дня - за минуту
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять