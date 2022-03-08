"Дівчина Бонда" Єва Грін активно підтримує Україну: "Ми маємо зупинити Путіна!"

Не тільки зірка "Гри престолів" активно бореться за долю українців, які опинилися у вогні війни, розпочатої Росією. Французька актриса театру, кіно та телебачення, модель Єва Грін також з першого дня цього геноциду слідкує за ситуацією в Україні та активно надає підтримку.
Зірка "Мрійників" та "Казино "Рояль" в інстаграмі публікує пости, покликані звернути увагу світу на кризу в Україні.
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Вона також всіляко закликає своїх підписників допомагати нашій країні матеріально.
Єва Грін також публікувала звернення президента України Володимира Зеленського, який закликав зупинити війну, адже російські окупанти не гидують нічим і погрожують підірвати атомну електростанцію. А це за впливом буде в кілька разів гіршим і сильнішим, ніж аварія в Чорнобилі. Актриса каже:
Росіяни стріляють навіть біля українських АЕС, наражаючи ВСЮ Європу на катастрофічний ризик, набагато більший, ніж Чорнобиль. – Ми маємо зупинити Путіна!
Ми дуже вдячні Єві Грін за її активну позицію та допомогу Україні!
Також нагадаємо, що вже дуже багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають матеріально.
- Крістен Стюарт на премії Spirit Awards підтримала Україну і разом із ведучими показала фак Путіну.
- Опра про українців: "Мужність українського народу запалила вогонь у людях в усьому світі".
- Супермодель Джіджі Хадід віддасть частину свого заробітку Україні.
- Британський актор Люк Еванс засудив архаїчну ідеологію Путіна.
- Міла Куніс разом з Ештоном Катчером збирають для України допомогу.
- Зірка "Володаря перснів" Елайджа Вуд висловився за підтримку Україні.
- Актриса Мілла Йовович емоційно про війну Росії проти України: "Мою країну та народ бомблять".
- Сімейство Кардаш'ян також звертає увагу світу на війну в Україні.
- Знаменита співачка Мадонна заявила, що Путін порушив усі наявні договори щодо прав людини.
- Культовий актор та політик Арнольд Шварценеггер виступив із словами, що він на боці українського народу.
- Легендарний режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна з вимогою припинити війну.
- Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів через Україну.
Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!
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