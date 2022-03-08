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"Дівчина Бонда" Єва Грін активно підтримує Україну: "Ми маємо зупинити Путіна!"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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8 березня, 15:26
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Популярна французька актриса робить все, що в її силах, аби допомогти Україні
Знаменита актриса допомагає Україні
Знаменита актриса допомагає Україні / Фото: Getty Images, Інстаграм Еви Грін

Не тільки зірка "Гри престолів" активно бореться за долю українців, які опинилися у вогні війни, розпочатої Росією. Французька актриса театру, кіно та телебачення, модель Єва Грін також з першого дня цього геноциду слідкує за ситуацією в Україні та активно надає підтримку.

Зірка "Мрійників" та "Казино "Рояль" в інстаграмі публікує пости, покликані звернути увагу світу на кризу в Україні.

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Вона також всіляко закликає своїх підписників допомагати нашій країні матеріально.

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Єва Грін також публікувала звернення президента України Володимира Зеленського, який закликав зупинити війну, адже російські окупанти не гидують нічим і погрожують підірвати атомну електростанцію. А це за впливом буде в кілька разів гіршим і сильнішим, ніж аварія в Чорнобилі. Актриса каже:

Росіяни стріляють навіть біля українських АЕС, наражаючи ВСЮ Європу на катастрофічний ризик, набагато більший, ніж Чорнобиль. – Ми маємо зупинити Путіна!

Ми дуже вдячні Єві Грін за її активну позицію та допомогу Україні!

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Також нагадаємо, що вже дуже багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають матеріально.

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

Не забувайте, що вся найсвіжіша інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Підполковник Матуляк Геннадій Васильович. Під час бою за Гостомель, ризикуючи життям, прикрив побратимів та знищив скупчення техніки супротивника. Отримав звання Герой України із врученням ордена “Золота Зірка”. Посмертно.

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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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