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Крістен Стюарт на премії Independent Spirit Award підтримала Україну і разом із ведучими показала фак Путіну

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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7 березня, 14:47
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Минулої ночі в Санта-Моніці відбулася церемонія нагородження премії Spirit Awards-2022. На престижному заході також особливу увагу приділили Україні
Крістен Стюарт підтримала українців
Крістен Стюарт підтримала українців / Фото: Getty Images, скріншот

Знаменита голлівудська актриса Крістен Стюарт стала однією з тих армій західних зірок, які всіляко підтримують Україну в цей непростий момент: йде 12-й день війни, яку Путін розв'язав проти українського народу.

Під час 37-ї церемонії Independent Spirit Award зірка "Сутінків" висловила підтримку українцям. Зі сцени вона, отримуючи нагороду, розповіла про події в Україні.

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Премія Independent Spirit Award символізує свободу самовираження, незалежність та людяність. Сьогодні ми змушені стати на бік народу України. Вони ризикують своїм життям, щоб боротися за ці речі. Ми виступаємо за сотні тисяч біженців, які рятуються від цієї війни як українців, так і представників інших національностей, позбавлених безпечної гавані.

Ще одним актом солідарності став той момент, що провідні церемонії акторка Меган Маллаллі та письменник Нік Офферман закликали присутніх передати Путіну "салют Spirit Awards". І все справді показали йому фак.

скріншот із заходу

Я думаю, що ми говоримо за всіх тут, коли говоримо, що сподіваємося на швидке та мирне вирішення проблеми. Fuck off та йди додому, Путін,

- сказала Маллалі.

скріншот із заходу

Ми дякуємо всім сміливим людям за підтримку України у воєнний час!

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Також нагадаємо, що вже дуже багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають матеріально.

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україною!

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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