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Опра про українців: "Мужність українського народу запалила вогонь у людях у всьому світі"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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4 березня, 13:34
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Знаменита американська телеведуча Опра Вінфрі приєдналася до величезної кількості західних зірок, які підтримують Україну.
Звезда ТВ прийшла у захват від мужності українців
Звезда ТВ прийшла у захват від мужності українців / Фото: instagram.com/oprah

Зараз іде дев'ятий день війни. Будь-яка допомога тепер дуже цінна!

На сторінках свого журналу Oprah Daily зірка ТБ опублікувала велике есе, в якому звернулася до українців, підтримуючи та захоплюючись ними у період, коли російські окупанти намагаються захопити країну:

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Мужність українського народу запалила вогонь у людях у всьому світі, і я серед них. Об'єднані як один, щоб чинити опір поневоленню з боку Росії будь-якими необхідними засобами, їх живий, дихаючий приклад є глибоким тривожним сигналом для всіх нас: ми не повинні сприймати нашу демократію як само собою зрозуміле… Те, що ми спостерігаємо в Україні і реакція світу на це те, що ми можемо зробити, коли ми з'єднуємося, коли ми дозволяємо собі уявити, що може відчувати інший. Ми є свідками чогось дійсно потужного, і це може бути світлом під вогнем, яке нам потрібне, щоб боротися один за одного, а не боротися один з одним. Пам'ятати, що наша демократія це те, над чим ми повинні працювати і за що боротися щодня.

Повну версію есе Опри читайте за посиланням.

Ми дякуємо Опрі за підтримку в цей непростий час.

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Також нагадаємо, що багато західних зірок вже й висловлювалися на підтримку України, і допомагають матеріально.

Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Викликав вогонь на себе. Військовий пілот-ас, полковник Олександр Оксанченко - Герой України (посмертно). Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію, чим врятував десятки своїх учнів - молодих льотчиків.

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Слава Україні!
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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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