Опра про українців: "Мужність українського народу запалила вогонь у людях у всьому світі"

Зараз іде дев'ятий день війни. Будь-яка допомога тепер дуже цінна!
На сторінках свого журналу Oprah Daily зірка ТБ опублікувала велике есе, в якому звернулася до українців, підтримуючи та захоплюючись ними у період, коли російські окупанти намагаються захопити країну:
Мужність українського народу запалила вогонь у людях у всьому світі, і я серед них. Об'єднані як один, щоб чинити опір поневоленню з боку Росії будь-якими необхідними засобами, їх живий, дихаючий приклад є глибоким тривожним сигналом для всіх нас: ми не повинні сприймати нашу демократію як само собою зрозуміле… Те, що ми спостерігаємо в Україні і реакція світу на це те, що ми можемо зробити, коли ми з'єднуємося, коли ми дозволяємо собі уявити, що може відчувати інший. Ми є свідками чогось дійсно потужного, і це може бути світлом під вогнем, яке нам потрібне, щоб боротися один за одного, а не боротися один з одним. Пам'ятати, що наша демократія це те, над чим ми повинні працювати і за що боротися щодня.
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Повну версію есе Опри читайте за посиланням.
Ми дякуємо Опрі за підтримку в цей непростий час.
Також нагадаємо, що багато західних зірок вже й висловлювалися на підтримку України, і допомагають матеріально.
- Британський актор Люк Еванс засудив архаїчну ідеологію Путіна .
- Міла Куніс разом із Ештоном Катчером збирає для України допомогу
- Зірка "Володаря кілець" Елайджа Вуд висловився за підтримку України.
- Актриса Мілла Йовович емоційно про війну Росії проти України: "Мою країну та народ бомбять".
- Сімейство Кардаш'ян також звертає увагу миру на війну в Україні.
- Знаменита співачка Мадонна заявила, що Путін порушив усі існуючі договори щодо прав людини.
- Культовий актор та політик Арнольд Шварцнеггер зі словами, що він на боці українського народу.
- Легендарний режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна з вимогою припинити війну.
- Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів через Україну.
Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!
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