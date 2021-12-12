Як виглядають зірки серіалу Всі жінки відьми через 23 роки (фото)

З моменту виходу першої серії минуло 23 роки. Прю, Пайпер, Фібі та Пейдж назавжди залишилися кумирами підлітків початку 2000-х. У 2011 році в США намагалися перезапустити улюблений проєкт мільйонів, але колишній успіх не вдалося повторити. Глядачі пам'ятають та люблять акторів телехіту 90-х. Розповідаємо, як зараз виглядає та чим займаються зірки серіалу "Всі жінки відьми"
Шеннен Догерті
Актриса, яка зіграла Прю Галлівел, була в серіалі лише три сезони. Шеннен прибрали з проєкту через постійні скандали, які вона сама провокувала. Колеги Догерті неодноразово скаржилися на характер зірки. Шеннен знімалася у різних серіалах, але минулої слави не вдалося повернути.
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2015 року в актриси діагностували рак . За допомогою хіміотерапії їй вдалося подолати хворобу на якийсь час, але цього року у Догерті стався рецидив . Весь цей час Шеннен підтримує чоловік Курт Ісваринко. Пара одружилася у 2011 році. Для акторки це став третій шлюб.
Холлі Марі Комбс
У творчому житті виконавиця ролі Пайпер Галлівел після закінчення серіалу настало затишшя. Вона знялася в серіалах "Милі ошуканки" та "Анатомія пристрасті". Комбс рідко з'являється на телебаченні, але зайнялася благодійністю.
Акторка є багатодітною мамою. Має трьох синів від Девіда Донохо. У 2011 році Холлі розлучилася з чоловіком. Після розлучення Комбс зізнавалася, що розчарувалася у шлюбі. Але у 2015 році їй вдалося налагодити особисте життя. Холлі познайомилася з ресторатором Майком Районом. У 2019 році пара зіграла весілля у колі близьких.
Алісса Мілано
Останні кілька років виконавиця ролі Фібі зникла з радарів світського життя. Вона зайнялася благодійністю і не залишається осторонь "гострих" суспільних і політичних питань. Мілано стала ініціатором руху проти сексуального насильства та домагань – #MeToo.
Аліссе Мілано вдалося побудувати міцну сім'ю зі спортивним агентом Девідом Багліарі. Пара виховує двох дітей.
Роуз Мак-Гавен
Роль Пейдж принесла акторка популярність, проте зараз про Роуз Мак-Гавен найчастіше говорять у контексті скандалів. Досі обговорюється її дворічний роман з Меріліном Менсоном з яким вона розійшлася через його проблеми з наркотиками.
Також Роуз часто згадують, якщо йдеться про скандал із Харві Вайнштейном. Зірка "Всі жінки відьми" однією з перших розповіла про домагання продюсера. Актриса зізналася, що Вайнштейн її згвалтував і дав за мовчання 100 тисяч доларів. Гроші вона взяла, але потім розповіла про скандальну історію. У 2017 році актрису звинуватили у вживанні заборонених речовин, сама Роуз усе заперечувала.
Наразі акторка майже не знімається. Роуз була одружена один раз. З художником Дейві Дітейлом вона прожила у шлюбі лише два роки.
Браян Краузе
Виконавцю ролі Лео, як і багатьом його колегам із серіалу, не вдалося поповнити свою фільмографію популярними проєктами.
Актор знімається у серіалах та фільмах, але не в головних ролях. Протягом 10 років у Браяна були проблеми з алкоголем . Подейкували, що актор почав сильно пити через незатребуваність у кіно. Про особисте життя Краузе не любить поширюватися. Актор був одружений один раз, але розлучився з дружиною ще у 2000-х роках. Браян має сина, якому цього року виповнилося 25 років.
Джуліан Макмехон
Завдяки ролі лиходія з добрим серцем Джуліан набув світової популярності. Також актор зіграв одну з головних ролей у серіалі "Частини тіла". Після серіалу "Всі жінки відьми" знявся у таких проєктах як "Фантастична четвірка" та "ФБР".
У 2014 році Джуліан одружився з акторкою Келлі Паньягуа. Має доньку від акторки Брук Бернс.