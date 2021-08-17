3 прем'єри комедій і бойовика, які варто подивитися кожному українцю

Телеканал "НЛО TV" в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю представив одразу три кінопрем'єри, одна вийде в цьому році, а дві наступні – через рік і два відповідно

3 прем'єри, які варто подивитися кожному українцю / Фото: скриншот

Вже 7 жовтня на великі екрани вийде повнометражна комедія "Бурштинові копи". Екшн про поліцейських і їх протистояння з Бурштиновим Бароном.

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На початку наступного року в прокат вийде комедійний бойовик "Пограбування по-українськи". За сюжетом стрічки, тренер дитячої секції з плавання закохується в зірку. Намагається завоювати популярність і для того, щоб стати багатим, йде на зухвале пограбування банку.

А зараз у виробництві стрічка "Сім бажань" – прем'єра запланована на 2023 рік.

Директор телеканалу НЛО TV і продюсер стрічки Іван Букрєєв прокоментував вихід прем'єр так:

Ми розповідаємо про звичайних українців, про те, що важливо, перебороти себе, подолати зневіру в собі, і знайти сили і віру в своїх співгромадян, в свою країну.

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А продюсер проектів і керівник студії "Мамахохотала" Роман Мартиненко каже, що в фільмах порушуються теми, які зрозумілі всім глядачам. Наприклад, "Історія пограбування" – це історія страждання від любові людини, яка як завгодно намагається отримати гроші.

Виконавець головної ролі фільму "Бурштинові копи" і актор студії "Мамахохотала" Євген Янович розповідає про фільм, в якому знявся:

Бурштинові копи – це перша кльова, легка, але в водночас глибока українська комедія про поліцейських. Завдяки цим темам ми розкриваємо не просто проблеми локальні, ми говоримо про щось глобальне – про конфлікт міста і села.

Раніше ми розповіли, що чекає на глядачів в четвертому сезоні детективного серіалу "Виходьте без дзвінка".

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