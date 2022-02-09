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Чому фільм Аферист із Tinder шокував дівчат у всьому світі. Думка редакції

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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9 лютого, 12:27
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"Аферист з Tinder" – один із найбільш обговорюваних документальних фільмів сьогодні. Спокусник і ошуканець Саймон Леваєв отримав лише 15 місяців в'язниці, а його жертви – довічні борги та розбиті серця
Серіал "Аферист із Tinder" - відгуки редакції
Серіал "Аферист із Tinder" - відгуки редакції / Фото: Netflix

Нашуміла історія про шахрая-ловеласа Саймона Ліваєва потрапила в руки Netflix, а це значить стало черговим обговорюваним хітом. У соціальних мережах тисячі дівчат взялися бурхливо обговорювати історії головних героїнь, а хтось, від гріха подалі, – одразу видалив Tinder.

Редакція сайту "Сегодня" вже встигла подивитися фільм про аферу століття та готова поділитися своїми чесними відгуками на "Аферіста з Tinder". Обережно, у матеріалі можуть бути спойлери!

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Ми всі на гачку

На початку фільму я опинилася серед тих людей, які подумали "Як можна було в це повірити?". Спершу я дуже скептично поставилася до героїнь, які так просто довірили весь свій стан хлопцеві з Tindera. Але глибше поринаючи в історію, зрозуміла, що ми всі так чи інакше були жертвами шахраїв. Хтось невдало купив пилосос, хтось повірив ворожці, а хтось віддав 150 тисяч хлопцеві з соцмереж :) Тому перш, ніж засуджувати героїнь, згадайте, чи не було з вами такого.

Коробова Марія Редактор "Зірки" Сегодня

Всі ми вважаємо, що гідні кращого і іноді йдемо на поводу ілюзій. Незважаючи на жалість та співчуття до дівчат, мабуть, варто віддати трохи лавр тому самому аферисту, адже так уміло знаходити слабкі місця та грати на почуттях – теж мистецтво. У світі безліч спокус, перед якими часом непросто встояти (особливо закоханій дівчині), але давайте не забувати – безкоштовний сир може бути тільки в мишоловці.

Кадр із фільму "Аферист із Tinder"
Кадр із фільму "Аферист із Tinder"

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Кохання зле

"Аферист з Tinder" – атракціон наївності та сліпої спраги кохання. "Я все ще використовую цю програму і все ще шукаю кохання", – каже одна з постраждалих. Незважаючи ні на що. Окей. Багато хто з нас зростав на казках Діснея і чекав, що одного разу з'явиться цей принц... Але це реальне життя, а ти – не Меган Маркл. Проте деякі вирішуються на першому ж побаченні летіти з малознайомим хлопцем на приватному літаку в іншу країну. Але хвилинку... мільярдер, який шукає дівчину в Тіндер? Які тільки ці багатії ексцентричні!

Інна Петрова Редактора розділу "Зірки" Сьогодні

Загалом історія повчальна. Особливо цікаво спостерігати за нею, коли згадуєш, що все це сталося насправді. У соцмережах блондинок звинувачують у дурниці. Не вважаю, що це вірно. Зрештою вони думали, що рятують життя людині. Але критичного мислення жінкам вочевидь не вистачає. Здається несправедливим, що Саймон так легко відбувся, а Сесілії та Перніллі довелося ще довго закривати борги. Що ж, залишається сподіватися, що "алмазний принц" не зможе більше розводити жінок на гроші.

P.S. ніколи не лізьте в кредити заради когось. І взагалі, по можливості, не лізьте в кредити.

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Кадр із фільму "Аферист із Tinder"
Кадр із фільму "Аферист із Tinder"

Дівчатам варто зняти рожеві окуляри та стати обережнішими

Я в шоці від колосальної роботи афериста, аж до того, що створювалися статті, сайти про нього як про принца алмазної корпорації. Не уявляю, яка команда могла бути задіяна там. Жінки були ніби у рожевих окулярах і наївно віддавали гроші. Тому завжди варто включати здоровий глузд. Якщо чоловік такий важливий, то у нього, у будь-якому разі, мають бути серйозні зв'язки. Заможний дорослий чоловік навряд чи попросить у своєї жінки фінансову допомогу.

Іра Наумова SEO-спеціалістка Сьогодні

Зараз ми так сильно залежимо від соціальних мереж та красивої картинки в Instagram. Більшість із нас живе ілюзіями про прекрасного принца та багатого життя. Нам так нав'язують це, що іноді забуваємо, що "всередині" все може бути зовсім по-іншому.

Зараз найстрашніше інше. Адже на тлі подібних фільмів у Саймона Лєваєва може з'явитися багато наслідувачів та охочих взяти з нього приклад. Тому дівчатам варто стати набагато уважніше та обережніше!

Кадр із фільму "Аферист із Tinder"
Кадр із фільму "Аферист із Tinder"

Нагадаємо, що раніше ми писали про ще один популярний проект від Netflix, який може повторити долю "Ігри в кальмара" – новий південнокорейський феномен "Ми всі мертві".

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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