Зворушлива історія про злобного Грінча та заповітна мрія різдвяного оленя – найкращі святкові мультики

Радимо провести новорічні вихідні за сімейним переглядом цікавих мультфільмів. Ця добірка сподобається не лише дітям, а й їхнім батькам

Найкращі новорічні мультфільми / Фото: Скріншот з YouTube

Існує безліч новорічних мультиків, але лише деякі дійсно гідні того, щоб їх подивитися. Ми вибрали для вас найкращі.

Клаус

Це смішна заплутана історія походження Санта-Клауса, яка починається у вигаданій скандинавській країні. У центрі сюжету – розпещений хлопчик на ім'я Джеспер, його тато власник Королівської поштової академії.

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Розкішне життя Джеспера раптово закінчується, коли батько оголошує, що настав час йому самостійно заробляти на життя, і висилає хлопчика на острів недалеко від Полярного кола. Якщо Джеспер зможе доставити 6000 листів цього року – йому дозволять повернутися додому; інакше він залишиться там назавжди.

Мультфільм настільки прекрасний, що навіть найзатятіші критики переймуться цією історією.

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Полярний експрес

У цьому святковому фільмі, де героїв озвучували такі популярні актори, як Том Генкс, Кріс Коппола та Майкл Джетер, багато різдвяного сенсу. У центрі оповідання – маленький хлопчик, який більше не вірить у Санту.

Напередодні Різдва він сідає в чарівний потяг, який прямує до Північного полюса і відправляє його в пригоду, де дізнається правду про Санта-Клауса.

Цей фільм – чудове доповнення до будь-якого сімейного свята, тому що він вчить хоробрості, дружбі та силі віри.

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Різдвяна історія

Анімаційне фентезі за класичною казкою Чарльза Діккенса з Джимом Керрі у головній ролі. У вікторіанському Лондоні скупому Ебенезеру Скруджу не до Різдва – він противник цього свята. Але несподівані відвідувачі показують йому хибність таких переконань.

Відомий актор Джим Керрі і звучив не тільки зарозумілого Скруджа, а й примар, які відвідують його в холодну святвечір.

Елліот: Найменший олень

Мініатюрний олень Елліот – маленька тварина з великою мрією тягнути сани Санти. Так само, як і відомого Рудольфа Красноносого, спочатку його не схвалюють старші, а однолітки знущаються через те, що він відрізняється від інших.

Часом їх образи виходять за рамки допустимого, але це лише збільшує наполегливість Елліота та його віру у себе. Разом зі своїм добрим другом Хейзелом він тренується старанніше, ніж будь-хто з мешканців ферми.

Коли з'являється новина про те, що один з оленів залишив Північний полюс і йому необхідно негайно знайти заміну, Елліот йде, щоб таємно взяти участь у змаганні та довести свою цінність раз і назавжди.

Грінч

Історія про те, як Грінч вкрав Різдво, відома кожному. Важко знайти когось, хто ніколи не читав книгу і не дивився фільм про дурного та сварливого Грінча, який категорично не розуміє святкового чаклунства.

Ця розповідь про Грінча не обтяжена заплутаною історією про його життя. Навпаки, причина його негативного ставлення до всього такого проста: він виріс у притулку та заздрив сімейному теплу на Різдво, яке отримували інші діти.

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