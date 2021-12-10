Продовження серіалу "Секс і місто" може засмутити вас – рецензія на першу серію (спойлер)

Ось і стартував сіквел культового серіалу "Секс і місто" про нерозлучних подружок та їхнє бурхливе життя за 50. Розповідаємо, що відбувається в першій серії та знайомимо вас з новими героями

Рецензія на першу серію серіалу "І просто так". / Фото: HBO, Скріншот з YouTube

Нарешті відбулася довгоочікувана прем'єра перезапуску "Секс і місто" – "І просто так". Шанувальники чекало цього цілих 17 років! Вже 10 грудня можна побачити продовження культового серіалу в Амедіатеці на OLL.TV.

Я вже встигла подивитись першу серію "І просто так" та готова розповісти вам про те, чи щось змінилося в атмосфері проєкту, кого з героїв глядачі неочікувано втратили назавжди, а кого зустріли та вже встигли полюбити, ну і звісно ж головне – що зараз з Керрі, Мірандою та Шарлотою. Обережно, у матеріалі є спойлери!

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Якими стали головні героїні

Ми вже писали, що продовження "Секс і місто" вийшло без Саманти. Акторка Кім Кеттролл сама вирішила покинути проєкт. Але куди ж ділась героїня за сюжетом – читайте тут.

У серіалі ми побачимо яскраву історію про життя вже зрілих жіночок, яких об'єднує сильна дружба, нескінченні історії про сексуальне та сімейне життя, роботу, скандали та багато чого іншого. Якщо ви думаєте, що сюжет про героїнь у віці 50+ буде нудним та банальним – ви помиляєтесь. Керрі, Шарлота та Міранда залишились такими ж харизматичними, що багато років тому.

Шарлота, Керрі та Міранда. Фото: скріншот YouTube

На самому початку серії ми бачимось з найкращими подружками, які за традицією сидять у кав'ярні та діляться новинами зі свого життя. Ох ці жіночі історії...я сумувала за ними

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Керрі веде власний блог в Instagram. Вона знімає незнайомців, які зачепили її чимось на кшталт епатажного вбрання. А також бере участь у радіошоу та записує власний подкаст, де їй потрібно було говорити про...мастурбацію. Однак героїні було ніяково розмовляти на такі інтимні теми на радіо. Хоч, як ми знаємо, колись вона присвятила цілу колонку сексу у газеті.

Керрі записує подкаст. Фото: скріншот YouTube

І поділюсь з вами радісною новиною – Керрі живе разом з чоловіком її мрії – містером Бігом. У кадрі вони постають парою, яка щиро та віддано кохає один одного, незважаючи на вік. Вони разом готують вечерю під романтичну мелодію і розмовляють про життя. Скажу чесно, їхня поява у серії мене дуже зворушила

Керрі із містером Бігом. Фото: скріншот YouTube

Міранда живе з батьком свого сина – Стівом, у якого вже проблеми зі слухом. Вона більше не працює юристом у компанії, бо ж "не хоче працювати на того, хто створює проблеми". Тепер Міранда студент, вона вивчає право і хоче боротись за права жінок.

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Міранда вивчає право. Фото: скріншот YouTube

А от Шарлотта – дружина багатого адвоката Гаррі з квартирою на П'ятій Авеню, яку вона отримала після першого розлучення. Героїня виховує двох доньок, одну з яких вдочерили з Китаю, та займається рутиннми справами. Власне дівчинка, яку удочерили, активно грає на фортепіано і у неї навіть був виступ у Мангетенській школі. Підтримати доньку своєї подруги прийшли Керрі та Міранда, яка звісно ж принесла з собою пляшку вина до закладу.

Шарлота займається вихованням доньок. Фото: скріншот YouTube

Знайомимось з новими героями

У першій серії ми зустрінемо чимало нових персонажів: автор документальних фільмів та багатодітна мати Ліза Тодд Векслі, яка товаришує з Шарлотою; юрист та професор, що викладає в університеті, де навчається Міранда – Ніа Воллез; стендап-комік Че Діаз, яка записує підкаст з Керрі та багато інших.

Ліза Тодд Векслі, Че Діаз та Ніа Воллез. Фото: скріншот YouTube

Трагічне закінчення першої серії

Упродовж всієї серії були смішні, яскраві та милі епізоди. Втім, кінець виявився дуже сумним, що змусив мене просльозитись – містер Біг помер від серцевого приступу. Поки Керрі була на виступі доньки Шарлотти, її коханий залишився в дома та займався на біговій доріжці, після цього йому раптово стало зле і він упав на підлогу. Керрі, повернувшись додому, побачила останній погляд чоловіка, а далі він просто заплющив очі...назавжди.

Містер Біг помер. Фото: скріншот YouTube

Ймовірно, після цього частина серіалу буде присвячена переживанням Керрі. Ось така нотка печалі і вже у першій серії. Що ж буде далі?

Посил серіалу

"І просто так" показує нам, що головні героїні "Секс і місто" навіть майже через 20 років не змінили своїх звичок та зберегли теплі дружні стосунки, окрім Саманти. Нерозлучна трійця не втратила почуття гумору, стиль, ну і звісно ж зацікавленість до сильної статі.

Не зважаючи на вік, героїні тримають себе в тонусі: Керрі продовжує носити улюблені незвичайні капелюхи, Шарлота одягає вишукані елегантні сукні. А от Міранда відмовилась від рудих локон та віддає перевагу природньому кольору волосся, хоч і з сивиною. Трійця готова до нових пригод та драм у свої вже 50. Що ж, з нетерпінням чекаю продовження. Але сумно, що без містера Біга.