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"Україна" – найпопулярніший канал у новорічну ніч

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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6 січня, 17:33
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У новорічну ніч канал "Україна" лідирував у телевізійному просторі країни за трьома найширшими аудиторіями 18+ (міста 50 тис.+), 18+ (вся Україна) та 4+ (вся Україна)
«Україна» – найпопулярніший канал у новорічну ніч
«Україна» – найпопулярніший канал у новорічну ніч / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Новий рік із каналом зустрічали понад 8,5 мільйонів українців*. Найпопулярнішою програмою дня стало Новорічне вітання Президента, а найкращим розважальним шоу "Новорічна Маска".

"Маска" – лідер серед шоу 31 грудня
"Маска" – лідер серед шоу 31 грудня / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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У новорічний вечір (слот 20:00-02:00) показники каналу "Україна" були найвищими серед усіх українських телеканалів за трьома найширшими аудиторіями. За аудиторією 18+ (міста 50 тис.+), частка перегляду досягла – 17,13%, рейтинг – 7,27%. За аудиторією 18+ (вся Україна) частка – 15,26%, рейтинг – 6,28%. За аудиторією 4+ (вся Україна) частка 15,07%, рейтинг – 5,80%.

Найпопулярнішою програмою 31 грудня за аудиторіями 18+ (міста 50 тис.+) та 18+ (вся Україна) стало Новорічне вітання Президента, яке вийшло в ефір на каналі "Україна". За аудиторією 18+ (міста 50 тис.+) частка досягла – 19,91%, рейтинг – 9,28%; за аудиторією 18+ (вся Україна), частка – 17,74%, рейтинг – 7,63%.

"Новорічна Маска" – найкраще розважальне шоу 31 грудня / Фото: телеканал "Україна"

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До нового року канал "Україна" створив масштабне святкове шоу "Новорічна маска", яке об’єднало у новорічну ніч усіх топових артистів країни та подарувало глядачам понад 30 захоплюючих таємничих номерів. "Новорічна маска" стала найкращим розважальним проектом 31 грудня за трьома найширшими аудиторіями 18+ (міста 50 тис.+), 18+ (вся Україна) та 4+ (вся Україна). За аудиторією 18+ (міста 50 тис.+) частка – 17,53%, рейтинг – 7,74%, за аудиторією 18+ (вся Україна), – частка – 15,82%, рейтинг – 7,06%, за аудиторією 4+ (вся Україна) – частка – 15,59%, рейтинг – 6,5%.

Також у новорічну ніч, одразу після опівночі, канал "Україна" показав традиційний концерт "Музична платформа", до якого увійшли пісні, обрані глядачами у голосуванні за Найкращу пісню року. Його переглянули 4,9 млн українців*.

*Дані розраховані для аудиторії старшої за 4 роки, вибірка "Вся Україна"

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Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК. Оператор панелі – Nielsen; моніторинг – Комунікаційний Альянс. Данні надані телеканалом "Україна". Дані за 2021 рік – фінальні, розраховані за показниками rat%, shr% та cov#. Детальніше за показниками та визначенням цільових аудиторій у глосарії ІТК.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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