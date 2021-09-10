В Україні оголосили учасників нацвідбору на висунення на "Оскар 2022" (список)

Оголошено учасників нацвідбору на висунення на "Оскар" в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" від України

"Стоп-Земля" і "Відблиск" в нацвідборі на висунення на "Оскар-2022" від України / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Цього року до нацвідбору на премію "Оскар-2022" потрапили п'ять українських фільмів. Два з них – "Носоріг" і "Відблиск" – зараз беруть участь у Венеціанському кінофестивалі.

Усі п'ять фільмів зняті за підтримки Держкіно України. Переможець нацвідбору, який отримає шанс поборотися за номінацію на "Оскар", буде оголошений 24 вересня після засідання Українського оскарівського комітету. Про це йдеться на Facebook-сторінці Держкіно. Що відомо про стрічки – дізнайтеся далі.

"Відблиск", режисер Валентин Васянович

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Постер до фільму "Відблиск" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Новий фільм Валентина Васяновича, який у 2019 році з фільмом "Атлантида" здобув перемогу в програмі "Горизонти" Венеціанського МКФ, тепер потрапив уже в основну конкурсну програму кінофестивалю. Отже, робота українського режисера бореться за головну нагороду "Золотий лев" поряд з фільмами таких визнаних кінематографістів, як Паоло Соррентіно та Педро Альмодовар. Детальніше про "Відблиск" ми писали раніше.

У стрічці розповідається історія лікаря-добровольця, який після повернення з полону намагається пристосуватися до мирного життя.

"Стоп-Земля", режисерка Катерина Горностай

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Постер до фільму "Стоп-Земля" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Підліткова стрічка "Стоп-Земля" не тільки підкорила українських глядачів, а й журі Одеського кінофестивалю, де крім призу глядацьких симпатій отримала гран-прі як найкращий повнометражний фільм, а також нагороду за акторську гру. До цього "Стоп-Землю" відзначили нагородою на Берлінале.

У центрі сюжету – 11-класниця Маша та її друзі Яна і Сеня. Дівчині доводиться стикатися зі шкільною буденністю, стресом через іспити і переживаннями через закоханість.

"Носоріг", режисер Олег Сенцов

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Постер до фільму "Носоріг" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Новий фільм режисера і колишнього ув'язненого Кремля Олега Сенцова покажуть у рамках секції "Горизонти" 78-го Венеціанського кінофестивалю вже сьогодні, 10 вересня. Сюжет заснований на реальних подіях, що відбулися у 90-х в Україні. За словами режисера, в українському кіно ще не знімали фільми про цей період.

"Носоріг" розповідає про молодого хлопця, який потрапляє в кримінальний світ. Герою доведеться зіткнутися з бійками, вбивствами, втратою сім'ї та іншими подіями, які приводять його абсолютно не туди, куди він очікував.

"Погані дороги", режисерка Наталка Ворожбит

Постер до фільму "Погані дороги" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Драма "Погані дороги" відомої української сценаристки, драматургині та шоураннерки Наталки Ворожбит була показана в рамках Міжнародного тижня кінокритики торішнього Венеціанського кінофестивалю. Тоді фільм отримав престижну нагороду в категорії "Найінноваційніший фільм".

Сюжет розповідає про життя українських військових і мирних жителів Донбасу, які перебувають по різні боки лінії розмежування. Історії, показані в картині, зняті за мотивами реальних подій, що відбувалися на сході України.

"Чому я живий", режисер Вілен Новак

Постер до фільму "Чому я живий" / Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Фільм знаменитого українського режисера Вілена Новака розповідає трагікомічну історію української та єврейської сімей, яка розгортається в Маріуполі на початку Другої світової війни. Одну з головних ролей зіграв відомий актор Віктор Жданов.

Сценарій до фільму ще у 90-х написав драматург і письменник Євген Митько. Через 20 років фільм нарешті отримав можливість з'явитися на великому екрані, коли отримав підтримку Держкіно. Одеська кіностудія, яка займалася виробництвом фільму, назвала його одним з наймасштабніших кінопроєктів України.

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