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Огляд найкрасивішого фільму Веса Андерсона – Французький вісник, в якому знялася армія кінозірок

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
15 липня, 18:39
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Ми поговорили з кінокритикинею, яка подивилася новий фільм Веса Андерсона на Каннському кінофестивалі і ділимося самими цікавими деталями про картину
Кадр з фільму "Французький вісник" (French Dispatch)
Кадр з фільму "Французький вісник" (French Dispatch) / Фото: themoviedb.org

На 74-му Каннському кінофестивалі, де показали український фільм "Бабин Яр. Контекст", днями відбулася прем'єра довгоочікуваної картини "Французький вісник". Віртуозно знята режисером Весом Андерсоном, який вже давно набув статусу культового, кінострічка стала сенсацією в Каннах: фільм вразив своєю візуальною складовою, появою чималої кількості кінозірок, але водночас залишив за собою двоякі враження. Life Сьогодні дізналися подробиці кінострічки та розповідають, чим вона буде цікава українським глядачам.

Блискучий каст

Акторський склад дійсно складається з кінозірок першої величини. Кожен глядач побачить у фільмі як мінімум одного улюбленого актора. Як режисерові вдалося об'єднати Білла Мюррея, Оуена Вілсона, Тильду Свінтон, Тімоті Шаламе, Френсіс Макдорменд, Леа Сейду, Едріана Броуді, Едварда Нортона, Віллема Дефо, Сіршу Ронан, Елізабет Мосс та інших селебріті – залишається загадкою. Подібного прецеденту не було в жодного режисера. Отже, це як мінімум вже одна причина подивитися це кіно на великому екрані.

Тімоті Шаламе у фільмі "Французький вісник"
Тімоті Шаламе у фільмі "Французький вісник" / Фото: themoviedb.org

Сюжет

У центрі сюжету – відділення американської газети "Французький вісник", розташоване в вигаданому французькому містечку Еннуї-сюр-Блазе 20-го століття. У фільмі об'єднано три сюжетні лінії, кожна з яких пов'язана з публікаціями в цьому журналі. Кожна історія, яка є статтею з номера журналу, відбувається в різний період часу. Наприклад, одна сюжетна лінія розгортається на початку 20 століття, інша – в 60-х.

Фільм позиціюється як "любовний лист журналістам" і є свого роду одою стандарту журналістики та наглядом того, як трансформується ця сфера.

При створенні Вес Андерсон надихався знаменитим журналом The New Yorker, який він читав ще з самого дитинства і тому прототипами деяких персонажів у фільмі стали реальні люди, що працюють в цьому журналі.

Кожна історія дуже жваво розказана та унікальна, а тому дивитися їх цікаво.

Френсіс Макдорманд у фільмі "Французький вісник"
Френсіс Макдорманд у фільмі "Французький вісник" / Фото: filmaffinity.com

Чи сподобався фільм?

Кінокритики вже визнали фільм одним з найкрасивіших, які коли-небудь знімав Іес Андерсон і візуально фільм виглядає дійсно бездоганним.

Картина, безумовно, вражає, тому що розповідає кумедні й дотепні історії з допомогою не менш яскравої візуальної подачі. Але при всьому цьому, фільм може сприйматися як збірник короткого метра, тому що за переглядом цих об'єднаних одну історію сюжетних ліній, темпоритм стає розміреним. Тому чи буде перегляд кінострічки утомливим – залежить від очікувань, але в у порівнянні з попередніми роботами Веса Андерсона, цей фільм вийшов дійсно іншим.

Проте якщо ви хоч раз дивилися фільми Веса Андерсона ("Готель "Гранд Будапешт", "Королівство повного місяця") або ж просто хочете побачити Білла Мюррея ("День бабака"), Френсіс Макдорманд ("Три білборди на кордоні Міссурі", "Земля кочівників") та інших улюблених кінозірок в яскравих і ексцентричних амплуа – без сумнівів йдіть в кіно.

Кадр з фільму "Французький вісник"
Кадр з фільму "Французький вісник" / Фото: themoviedb.org

Прем'єра фільму в Україні запланована на 28 жовтня цього року.

Дивіться український трейлер фільму "„Французький вісник" від „Ліберті, Канзас Івнінґ Сан"":

Раніше ми розповіли про 10 найкращих фільмів за всю історію Каннського кінофестивалю.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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