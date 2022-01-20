Друге життя Тома Хенкса

Режисер Марк Форстер, який зняв фільми "Війна світів Z", "Той, що біжить за вітром" і "Квант милосердя", зніме ремейк шведського фільму "Друге життя Уве". Сценарій пише автор драми "Життя Пі" Девід Мегі. Виробництво картини має розпочатися у 2022 році.

Кадр із фільму "Друге життя Уве" / Фото: скріншот

Вже відомо, що буркотливого вдівця, життя якого різко змінюється, коли гучна і весела сім'я стає його новими сусідами, зіграє 65-річний Том Хенкс.

Коли я вперше прочитав роман Фредріка Бакмана, я закохався в ідею, що дружба має силу формувати життя людини. Я не можу дочекатися, коли зможу створити фільм із таким гумором та серцем, — поділився Форстер.

Екранізація бестселера Фредеріка Бакмана, створена шведськими кінематографістами, підкуповує своєрідним скандинавським гумором і змушує задуматися про серйозні речі: терпимість, толерантність та інші загальнолюдські цінності.

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А поки що проект готується, пропонуємо насолодитися оригінальним фільмом "Друге життя Уве" на OLL.TV.