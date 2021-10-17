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Вийшов новий трейлер "Бетмена" з Робертом Паттінсоном

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
17 жовтня, 03:27
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У картині режисера Метта Рівза Паттінсон постане в двох головних ролях – супергероя в масці і мільярдера-відлюдника
Фільм розповість про початок боротьби зі злочинністю Готема. Колаж "Сегодня"
Фільм розповість про початок боротьби зі злочинністю Готема. Колаж "Сегодня"

Основний трейлер нового фільму про Бетмена з Робертом Паттінсоном у головній ролі представили на заході DC Fandome. У суботу, 16 жовтня, ролик з'явився на YouTube-каналі судії Warner Bros.

Події картини

Фільм розповість про початок боротьби зі злочинністю Готема, а також про протистояння Бетмена і таємничого серійного вбивці, відомого як Загадочник.

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У картині режисера Метта Рівза Паттінсон постане в двох головних ролях – супергероя в масці і мільярдера-відлюдника. Глядач познайомиться з молодим Брюсом Уейном на початку його боротьби зі злочинністю.

Крім Паттінсона, у фільмі зіграли Зої Кравіц (Селіна Кайл), Пол Дано (Едвард Нештон), Джеффрі Райт (Джеймс Гордон), Джон Туртурро (Кармайн Фальконе), Пітер Сарсгаард (прокурор Джил Колсон), Джеймі Лосон (кандидат в мери Готема Белла Реал), Енді Серкіс (Альфред), Колін Фаррелл (Освальд Кобблпот).

Як зазначено в підписі до трейлеру, на екранах кінотеатрів Бетмен з'явиться 4 березня 2022 року.

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Оксана Тесленко
Оксана Тесленко Редакторка

Закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, філологічний факультет. Працювала редакторкою у науковому виданні, головним редактором газети у Київській області "Козинська громада". Хобі - спорт, здоровий і активний спосіб життя.

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