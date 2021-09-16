Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
iPhone13: що нового и ціна iPhone13: що нового и ціна 💥 Загострення на Донбасі ⚽ Буде-Глімт - Зоря: онлайн ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"

Чапкіса "оживлять"

Стильний look Кейт

МакSим з дочкою

Брітні видалила Insta

Факультет TikTok

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

Глядачі "побачать" Григорія Чапкіса на паркеті Танців з зірками

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
16 вересня, 13:39
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У третьому ефірі танцювального проєкту глядачі побачать спеціальний номер пам'яті легендарного хореографа
На проєкті "Танці з зірками" готують номер пам'яті Григорія Чапкіса
На проєкті "Танці з зірками" готують номер пам'яті Григорія Чапкіса / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Раніше продюсер Танців з зірками вже зізнавася, що новий сезон проєкту присвячений Григорію Чапкісу і говорив про спеціальний номер.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про новою ведучою шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Реклама

У цій постановці учасники виконають танці, які найбільше любив легендарний хореограф, а глядачі завдяки спеціальним сучасним технологіям знову зможуть побачити Григорія Миколайовича на паркеті.

Григорій Чапкіс
Григорій Чапкіс / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Зазначається, що на проєкт повернутися учасники різних років – Ксенія Мішина, Ольга Фреймут, Олег Винник, Олена Кравець.

Реклама

Нагадаємо, знаменитого українського хореографа Григорія Чапкіса поховали на Байковому кладовищі в Києві 18 червня. Він пішов з життя 13 червня у віці 91 року.

Син легендарного хореографа, Грег Чапкіс, який також займається танцями, пообіцяв, що з дітьми буде продовжувати справу свого батька.

Інші новини про хореографа:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Принц Гаррі та Меган Маркл на обкладинці Time
Найближчі події

Emmy Awards

19 вересня

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня
Українська перемога
Кліп української режисерки став кращим на MTV Video Music Awards
Вау, дивитися!
Прем'єра вже у вересні
"Ранкове шоу", 2 сезон
Точна дата
Сольник зірки
TVORCHI
17 вересня / 19:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти