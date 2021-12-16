Олександра Заріцька та Юрій Мєшков показали драматичну історію кохання у новому кліпі KAZKA

Популярний гурт KAZKA потішив своїх фанів новою музичною роботу, де головні ролі виконали Олександра Заріцька та її партнер із "Танців зі зірками" Юрій Мєшков

KAZKA презентував новий кліп на пісню "Автовідповідач". / Фото: пресслужба

KAZKA, солістка якої розповіла, як полюбити себе та позбутися недоліків, випустив кліп на пісню про драматичну історію кохання – "Автовідповідач". Заріцька та Мєшков зіграли у ньому ролі закоханих!

Естетичний кліп знято в найкращих традиціях роуд-муві: тут є і ретро автівка, і дивні попутники, і дорожні пейзажі, і неочікувані сюжетні повороти, і навіть містика.

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Саша Заріцька в новому кліпі. / Фото: пресслужба

Зазначається, що кліп – це історія про болісне розставання, від якого хочеться втекти, але, попри відстань, чомусь не вдається.

Наше короткометражне роуд-муві – це своєрідне зізнання. Зізнання у тому, що часом кожна людина робить крок назад та пускає минуле у своє життя, – розповіла Заріцька.

Як додала солітка гурту KAZKA, "ми приймаємо рішення, даємо собі обіцянки, але, залишившись наодинці, дозволяємо собі слабкість та даємо волю емоціям.

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KAZKA випустила нову відеороботу. / Фото: пресслужба

Як ми вже згадували, екранним коханим Саші став її партнер за проєктом"Танці з зірками" Юрій Мєшков. Під час зйомок танцюрист мужньо пройшов чимало випробувань, зокрема телефонними дротами і навіть багажником.

Трек "Автовідповідач" з'явиться у новому альбомі гурту KAZKA SVIT, Vol. 1. Режисером відеороботи виступив Антон Штука, а оператором – Ілля Михайлусь.

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Дивіться новий кліп KAZKA на трек "Автовідповідач":

Зазначимо, що KAZKA працює над метавсесвітом KAZKA SVIT, де музика є поруч з іншими креативними проєктами. Також нещодавно колектив став одним із перших у світі, що анонсував вихід власної валюти – KAZKA COIN, яка з'явиться вже 1 березня 2022 року.

Раніше Саша Зарицька розповіла про зустріч із Андрієм Данилком.

Також солістка гурту KAZKA поділилася секретними подробицями створення танцювального шоу, у якому вона брала участь. За її словами, продюсери проєкту намагалися зіпсувати відносини між зірками.