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Амадор Лопес через 20 років проживання в Україні отримав громадянство

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
11 листопада, 21:17
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Відомий танцюрист венесуельського походження радісно заявив, що тепер офіційно став громадянином нашої країни. На це він витратив багато зусиль
Відомий хореограф тепер офіційно може називати себе українцем
Відомий хореограф тепер офіційно може називати себе українцем / Фото: Инстаграм

Лідер гурту Rumbero's вже давно домагався отримання українського паспорта, адже він живе в Україні вже понад два десятки років. Але громадянство досі не могло оформити через бюрократичні проблеми.

Я досяг цього. Так, можна мене привітати, ще один українець такий справжній, Лопес свій буде, в Україні буде таке прізвище – Лопес, – поділився радісною звісткою хореограф.

Амадор уже давно долучився до української культури
Амадор уже давно долучився до української культури / Фото: Инстаграм

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Одного разу, зізнається Амадор, він уже майже повністю зневірився в успішному фіналі, але робити спроби "достукатися" до державних структур і отримати бажане все одно не перестав. Для цього йому навіть довелося здати іспит з української мови:

Я готувався місяць. Не на "добре", розуміється, але пройшов, – каже артист.

Більше за нього самого новині про присвоєння громадянства зраділа його найближча людина – мама. Амадор перевіз її зі своєї батьківщини до Києва, і ось уже кілька років вона мешкає у столиці поруч із сином.

Мама так раділа, що я не сподівався від неї такого. Все чудово, тепер цей паспорт можна в унітаз викидати, – згадує танцюрист.

Але одна проблема у Лопеса таки залишилася – за законом, протягом двох років, він має відмовитись від венесуельського паспорта. Карантинні обмеження турбують цей процес, тому співакові доведеться чекати відміни локдауну.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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