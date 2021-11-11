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Амадор Лопес спустя 20 лет проживания в Украине получил гражданство

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
11 ноября, 21:17
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Известный танцор венесуэльского происхождения радостно заявил, что теперь официально стал гражданином нашей страны. На это он потратил много усилий
Известный хореограф теперь официально может называть себя украинцем
Известный хореограф теперь официально может называть себя украинцем / Фото: Инстаграм

Лидер группы Rumbero's уже давно добивался получения украинского паспорта, ведь он живет в Украине уже более двух десятков лет. Но гражданство до сих пор не мог оформить из-за бюрократических проблем.

Я добился этого. Да, можно меня поздравить, уже еще один украинец такой настоящий, Лопес свой будет, в Украине будет такая фамилия – Лопес, – поделился радостным известием хореограф.

Амадор уже давно приобщился к украинской культуре
Амадор уже давно приобщился к украинской культуре / Фото: Инстаграм

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В один момент, признается Амадор, он уже почти полностью разуверился в успешном финале, но делать попытки "достучаться" до государственных структур и получить желаемое все равно не перестал. Для этого ему даже пришлось сдать экзамен по украинскому языку:

Я готовился месяц. Не на "хорошо", разумеется, но прошел, – говорит артист.

Больше него самого новости о присвоении гражданства обрадовался его самый близкий человек – мама. Амадор перевез ее со своей родины в Киев, и вот уже несколько лет она проживает в столице рядом с сыном.

Мама так радовалась, что я не ожидал от нее такого. Все прекрасно, теперь этот паспорт можно в унитаз выбрасывать, – вспоминает танцор.

Но одна проблема в Лопеса все-таки осталась – по закону, в течении двух лет, он должен отказаться от венесуэльского паспорта. Карантинные ограничения утруждают этот процесс, поэтому певцу придется ждать отмены локдауна.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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