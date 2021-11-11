Амадор Лопес спустя 20 лет проживания в Украине получил гражданство

Известный танцор венесуэльского происхождения радостно заявил, что теперь официально стал гражданином нашей страны. На это он потратил много усилий

Известный хореограф теперь официально может называть себя украинцем / Фото: Инстаграм

Лидер группы Rumbero's уже давно добивался получения украинского паспорта, ведь он живет в Украине уже более двух десятков лет. Но гражданство до сих пор не мог оформить из-за бюрократических проблем.

Я добился этого. Да, можно меня поздравить, уже еще один украинец такой настоящий, Лопес свой будет, в Украине будет такая фамилия – Лопес, – поделился радостным известием хореограф.

Амадор уже давно приобщился к украинской культуре / Фото: Инстаграм

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В один момент, признается Амадор, он уже почти полностью разуверился в успешном финале, но делать попытки "достучаться" до государственных структур и получить желаемое все равно не перестал. Для этого ему даже пришлось сдать экзамен по украинскому языку:

Я готовился месяц. Не на "хорошо", разумеется, но прошел, – говорит артист.

Больше него самого новости о присвоении гражданства обрадовался его самый близкий человек – мама. Амадор перевез ее со своей родины в Киев, и вот уже несколько лет она проживает в столице рядом с сыном.

Мама так радовалась, что я не ожидал от нее такого. Все прекрасно, теперь этот паспорт можно в унитаз выбрасывать, – вспоминает танцор.

Но одна проблема в Лопеса все-таки осталась – по закону, в течении двух лет, он должен отказаться от венесуэльского паспорта. Карантинные ограничения утруждают этот процесс, поэтому певцу придется ждать отмены локдауна.

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