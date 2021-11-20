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Анастасія Приходько про власні комплекси: З дитинства мама казала, що в мене негарні вузькі очі

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
20 листопада, 18:40
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Співачка зізналась, що її давно турбують комплекси щодо зовнішності. Тож артистка планує звернутися до косметологів, аби виправити недоліки
Анастасія Приходько розповіла про власні комплекси, які їй навіяли ще в дитинстві.
Анастасія Приходько розповіла про власні комплекси, які їй навіяли ще в дитинстві. / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько, яка вперше за три роки презентувала нову пісню, не приховує – її комплекси родом із дитинства. Зірка розповіла, що бореться з недоліками все життя.

Я все життя борюся із другим підборіддям. У мене генетично так склалося: важу 54 кілограмів, а відчуття, ніби 70. Це сумно дуже і треба щось із цим робити. Я дуже боюся всіх цих уколів, я ніколи нічого не колола, – розповіла Настя в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Анастасія Приходько
Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

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Також Приходько відзначила і власні очі. За словами артистки, з малечку їй мама навіть забороняла усміхатися.

З дитинства мені мама вселяла, що в мене негарні вузькі очі через мого діда японця, що мені категорично заборонено посміхатися. Воно в мені так прижилося вже, що я дуже рідко посміхаюся. Не тому що я зла людина, а тому що я розумію, якщо я посміхатимуся, їх не видно, – поділилася зірка.

Анастасія Приходько розкрила, що не робила уколи краси
Анастасія Приходько розкрила, що не робила уколи краси / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Тому, як зізнається Анастасія, найближчим часом вона планує звернутися до косметологів, аби зробити корекцію підборіддя і забути про свої комплекси.

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Коротко про артистку

Анастасія Приходько – заслужена артистка України. У 2007 році вона здобула перемогу у російському шоу "Фабрика звезд". А через два роки представляла Росію на Євробаченні-2009 і зайняла 11-те місце.

Після початку російської агресії у 2014 році відмовилася гастролювати у РФ.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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