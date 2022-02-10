Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Аферист з Tinder

У Сєрова дитина

Джей Ло та Бен❤

Кейт на ТВ

Правда про Нацвідбір

Зізнання Мурика
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Автомобіль Сергія Бабкіна потрапив у серйозну ДТП: дружина артиста розповіла про те, що сталося

Ексклюзив
Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 лютого, 12:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дружина Сергія Бабкіна Сніжана дала ексклюзивний коментар сайту "Сегодня", в якому розповіла подробиці аварії, що сталася увечері 8 лютого.
Автомобіль Бабкіних потрапив у ДТП
Автомобіль Бабкіних потрапив у ДТП

В ДТП потрапла не лише Міс Україна Всесвіт Анна Неплях, а й автомобіль музиканта Сергія Бабкіна. Аварія сталася у Харкові, а за кермом знаходився особистий водій артиста.

Про те, що сталося, Бабкін написав на своїй сторінці в Instagram.

Реклама

Наша сім'я має водія Саша, він з нами вже багато років, возить мене, моїх дітей. Вчора ввечері він привіз мене додому після студії та повертався до себе додому. Стояв на світлофорі. Ззаду до нього врізається Хонда. Сашину Тойоту забрало на інший кінець вулиці. У Хонді сидів НЕ Твереза водій, ви це можете побачити наприкінці відео, – розповів музикант.

У відео є ненормативна лексика.

За словами артиста, на місце події одразу ж прибули співробітники поліції та швидка допомога. Водія Бабкіна одразу ж забрали до лікарні із травмою голови.

Реклама

Поки чекали слідчу групу, швидка забрала Сашка до лікарні зашивати голову. Натомість, на місці ДТП, Сашко залишив свого друга. Незабаром друг зателефонував і каже: "Сань, у мене таке відчуття, що міняють п'яного водія на тверезого!" – поділився у публікації Бабкін.

Після повернення на місце ДТП, водієві Бабкіна дали підписати документ, у якому не було вказано ім'я винуватця аварії.

Скріншот

Про те, як зараз справи з пошуком злочинця і як почувається водій авто ми запитали у дружини музиканта Сніжани Бабкіної .

Актриса заявила, що їм вдалося встановити дані винуватця ДТП, але поки що його пошуки продовжуються. Водій Бабкіних вже прийшов у норму, а ось автомобіль сім'ї доведеться замінити.

Реклама

Водій у нормі, але голова зашита, а око поки що не розплющується. Наша машина вже не підлягає ремонту, – сказала Сніжана.

Скріншот

Нагадаємо, що попереду Сергія Бабкіна чекає участь у телешоу "Ігри талантів" , де він позмагається з Лілією Ребрик

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
10 лютого. Ерньо Рубік. 42 роки тому в Нью-Йорку на Міжнародній виставці іграшок викликав фурор винахід угорського дизайнера - головоломка, яка згодом отримала назву Кубик Рубіка…
Історія дня - за хвилину
Нестандартна краса
Чи підтримуєте ікону бодіпозитиву – Ліззо?
Інші моделі plus size

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти