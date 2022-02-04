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Бек-вокалістка Винника Таюне зізналася, хто допоміг їй розпочати сольну кар'єру: Все сталося як грім серед ясного неба

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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4 лютого, 13:38
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Нещодавно бек-вокалістка Олега Винника відкрилася слухачам як сольна виконавиця. Таюне вже стала володаркою престижних музичних премій "Українська пісня року" та "Музична платформа"
Таюне розповіла про сольну кар'єру
Таюне розповіла про сольну кар'єру / Фото: Instagram

Про те, що стало поштовхом до початку сольної кар'єри, майбутній дебютний альбом, а також про свої секрети краси артистка розповіла в інтерв'ю журналу "Відпочинь!".

Початком своєї сольної кар'єри Таюне вважає момент, коли здобула від Олега Винника демо-версію пісні "Солодкі сльози".

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Все сталося, як грім серед ясного неба. Я з цією піснею відчула ціну реальних солодких сліз. Адже виконувала її не лише на шоу маестро, а й здобула нагороду на "Українській пісні року", – згадує співачка.

За її словами, вже ведеться робота над її дебютним альбомом.

Зараз накопичуємо репертуар, проте деякі пісні з'являтимуться раніше за реліз альбому, – інтригує артистка.

У січні Таюні відсвяткувала свій день народження. Виконавиця зізнається, що зазвичай у цей день вона надто чутлива та емоційна, тому може навіть проплакати пів дня.

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/ Фото: Instagram

Люблю цей день! Цього року мені надійшло стільки не шаблонних, оригінальних поздоровлень, особливо від шанувальників, що я відчула себе мега зіркою (Сміється). Вдячна кожному за такі щирі слова. Я взагалі люблю свята, і я за те, щоб люди влаштовували їх одне одному! – каже вона. – І все ж, мені так хотілося б, і це моя потаємна мрія, якою я зараз з вами поділюся – зустріти свій день народження на сцені. Такого ще ніколи в моєму житті не було!

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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