Божественна красуня: NK ледь прикрила груди в червоній сукні з декольте (фото)

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно здивувала зміною іміджу, показала шанувальникам знімки з нової фотосесії. Зірка опублікувала в Instagram кадри в темно-червоній сукні з глибоким декольте, доводячи, що в одному вбранні можна ходити місяць і навіть більше.
Настя вміло підкреслює свої принади і завжди обирає найгарячіші й незабутні образи для своїх виступів. І хоча ми вже бачили її в цій сукні, яка стало візитівкою нової NK, виконавиця не поспішає з нею розлучатися і кожен раз виглядає у ній по-новому.
Сексуальний образ Каменських завершила колготами в сітку і червоними ботфортами. Співачка зробила яскравий мейк з акцентом на очі, нафарбувала губи матовою помадою.
У коментарях до посту шанувальники Насти Каменських написали їй безліч компліментів і зазначили, що вона схожа на акторку Сальму Гаєк.
- "Божественна богиня! Настю багато років люблю, слухаю, стежу за творчістю! Рідкісний талант, харизма, зовнішність, поєднання вогонь!"
- "Дуже красиві фото"
- "Ви тут схожі на Сальму Гаєк"
Це не перший раз, коли NK порівнюють з кимось із зарубіжних зірок. Раніше фоловери вирішили, що співачка схожа на Моніку Беллуччі. Ми теж помітили, що між ними є певна схожість.
Нагадаємо, нещодавно Каменських опублікувала фото в нижній білизні, прикривши голі груди руками. Деякі підписники NK розкритикували її та зазначили, що Настя повинна показувати такі фото тільки своєму чоловікові.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Настею Каменських:
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