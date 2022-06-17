Цинізму нема меж: Анна Сєдокова переживає за секс з чоловіком більше, ніж за війну на Батьківщині

За ці місяці кровопролитної війни 39-річна киянка й словом не обмовилась про підтримку України. Зате вона радо ділится подробицями інтимного життя

Анна Сєдокова навіщось розповіла про свій інтим з чоловіком / Фото: Скріншот із відео

Анна Сєдокова вже давно переїхала з України до Росії, де розвиває кар'єру та бізнес. Також артистка часто їздить до США, де у неї вже випустилась зі школи старша донька.

Замість того, щоб перестати замовчувати війну, яку розв'язала РФ проти Батьківщини, Сєдокова переживає за інші "важливі проблеми".

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Так, артистка поскаржилася, що інтим з чоловіком, баскетболістом Янісом Тіммом у неї триває по дві години, хоча їй би самій хотілося, щоб це тривала 15 хвилин. Напевно, Анна думає, що це дуже важлива інформація, яку повинні знати всі.

Ти говориш про секс? Ні! Що ти! У нас не триває 15 хвилин. Іноді б я хотіла, щоб він тривав 15 хвилин, але мій чоловік ненаситний. Це завжди триває по дві години. Ну, правда! Я іноді хочу менше, – відповіла співачка на питання російської гімнастки та журналістки Ляйсан Утяшевої для у YouTube-програмі "Дерзкая готовка".

Анна Сєдокова поскаржилась на секс з чоловіком / Фото: instagram.com/annasedokova

Також Сєдокова зазначила, що і чоловікам, і жінкам іноді доводиться імітувати стосунки та оргазм. Але, як запевнила артистка, в шлюбі з Тіммою у неї таких проблем немає. Ба більше, вона зізналась, що більше ніколи не хоче розлучатись. Зазначимо, Анна до зустрічі з баскетболістом двічі була у шлюбі.

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Сєдокова з Тіммом / Фото: instagram.com/annasedokova

Нагадаємо, у вересні 2020 року Анна Сєдокова вийшла заміж за латвійського баскетболістка Яніса Тімму, у якого є син від попередніх стосунків. Різниця у віці між спортсменом та артисткою 10 років.

У самої Сєдокової є троє дітей від трьох різних чоловіків – доньки Аліна і Моніка і син Гектор. У шлюбі з Янісом поки у них дітей немає.

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До слова, раніше "мовчазна" Анна Сєдокова натякала вже на розлучення з Янісом Тіммою.