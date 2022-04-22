Дмитро Комаров показав обстріляний окупантами Сєвєродонецьк та дав важливі поради волонтерам

Телеведучий продовжує їздити у гарячі точки України та розповідати про наслідки приходу "русського міра"

Дмитро Комаров зняв відео у обстріляному окупантами Сєвєродонецьку / Фото: instagram.com/komarovmir

Луганщина постійно зазнає ударів з боку російської загарбницької армії. Днями Дмитро Комаров побував у одному з міст області – Сєвєродонецьку.

У Instagram телеведучий опублікував відео, яке йому вдалося зняти на вулиці Курчатова "в паузі між обстрілами".

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За словами Комарова, окупанти не можуть пройти оборону ЗСУ, тому просто здалеку "навалюють по житлових кварталах мінами та градами".

Не вірю своїм очам, як армія рф його знищує. Мінометні обстріли безперервні. Війна, де у ближньому бою вони безсилі. Війна на знищення життя здалеку. Арта валить туди, де немає жодних позицій – лише будинки, школи, дитячі садки, лікарні. Їхня мета – максимальна поразка простих людей. Якщо вони помітили машини та рух людей – полетіли міни. Тут дуже важливий навичка швидко розпізнавати свист міни, що підлітає, і за секунду падати обличчям вниз, – рекомендує ведучий.

Комаров зауважив, що разом із командою волонтерів привіз до Сєвєродонецька гуманітарну допомогу, якої гостро потребують жителі міста. За його словами, найбільше не вистачає питної води. Людям доводиться навіть із калюж брати дощову.

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Місцева влада працює під обстрілами, за що окрема повага до всіх служб: комунальники під обстрілами відновлюють труби, водопроводи, дроти. Щоб місто жило. Повага до тих, хто не покинув Луганщину в найскладніший момент. І за те, що працюють, реально щомиті ризикуючи життям. Міна – дурниця. Траєкторію уламків не передбачити. Волонтерами раджу в ідеалі привозити допомогу у похмуру чи дощову погоду. І обов'язково скоординувати свої дії самі знаєте, як і з ким. Без експромтів. Не наражайте себе і людей на небезпеку, не заважайте військовим, – додав він.

Також Комаров закликав жителів Сєвєродонецька бути сильними та вірити у перемогу.

Так, таргани лізуть з усіх боків. Так, їх багато. Але вони залишаються тарганами — боягузливими створіннями, які ховаються, якщо чують шурхіт або ввімкнуте світло. Потрібно просто запастися терпінням і витравити їх, – заявив ведучий.

Раніше Дмитро Комаров розповів, як поводитись на звільнених територіях.