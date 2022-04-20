Доставили під масованим ракетним обстрілом: Віталій Шкільний розповів, як волонтери допомогли його батькові

У День подяки волонтерам, який щороку відзначають 20 квітня, ведучий новин "Сегодня" Віталій Шкільний розповів про відвагу та допомогу волонтерів для його сім'ї

Віталій Школьний розповів, як волонтери допомогли його сім'ї / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Популярний ведучий новин "Сегодня" Віталій Шкільний звернувся до всіх тих, хто в непростий час безкорисливо та без утоми робить добрі справи для армії, країни, людей.

У перші дні війни мій тато не міг ніде отримати інсулін, життєво необхідний, без нього ніяким діабетикам. І ось волонтери не просто допомогли та знайшли у Чернівцях на іншому кінці країни, а й доставили під масованим ракетним обстрілом до Білої Церкви, – розповів Віталій Шкільний.

Телеведучий зізнається – про війну дізнався за телефонним дзвінком. На той момент його найбільші хвилювання були за батьків, їхню безпеку та здоров'я. Доїхати до рідних Віталій не міг, тож вирішив подбати про інших людей. Він зайнявся пошуком ліків для хворих та доставкою продуктів.

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Водночас свої професійні зусилля зосередив на боротьбі з російською дезінформацією – давав інтерв'ю іноземним каналам та спілкувався з аудиторією у соціальних мережах, а також почав документувати злочини загарбників у столиці.

У День подяки волонтерам Віталій Шкільний висловив своє захоплення цими людьми, їхньою витримкою та силою духу.

Україна – дивовижна та унікальна країна, бо ми маємо одразу два війська – Збройні Сили, які оберігають нас і волонтерів, які оберігають і Збройні Сили, і кожного з нас. Ви – неймовірні, ви – безстрашні, і ви наближаєте нашу перемогу, і просто даєте шанс жити, – зазначив телеведучий.

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