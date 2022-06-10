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Єгор Крутоголов розповів, хто з російських та білоруських артистів покине "Дизель шоу"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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10 червня, 15:56
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Актор та художній керівник "Дизель шоу" Єгор Крутоголов в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" пояснив, хто з артистів із Росії та Білорусі може не повернутися до шоу
Єгор Крутоголов розповів, хто з акторів покине Дизель шоу
Єгор Крутоголов розповів, хто з акторів покине Дизель шоу / Фото: instagram.com/dizelmano

Багато артистів із Росії та Білорусі, які працювали в Україні, виступили проти війни. Так, Євген Сморигін і Дмитро Танкович висловили свою підтримку та солідарність із українцями.

Як розповів художній керівник проєкту "Дизель шоу", актор Єгор Крутоголов в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", у гумористичному колективі ніхто не підтримує риторику Кремля.

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Так, у команді є актори з Росії – Сергій Писаренко та Євген Нікішин і багатьох шанувальників шоу хвилювало, чи зможуть вони залишитися у проєкті.

Те, що вони ніколи не підтримували путінську пропаганду, – це 100 відсотків. Вони не вважали українців нацистами. Вони нормальні пацани, з якими товаришуємо вже років 15-20. Ніколи вони не мали імперських поглядів на Україну, вони наші, – заявив Крутоголов.

За словами актора, Сергій Писаренко залишиться в Україні. Зараз у нього будинок під Києвом та українська сім'я, тож причин їхати до РФ немає. А ось Євген Нікішин швидше за все вже не повернеться в шоу.

Женя зараз у Росії, у нього там сім'я, батьки, діти. Тому він там. Я думаю, що йому теж по-своєму складно. Але нічого остаточно сказати не можна – війна ще триває. Женя в Росії. І, мені здається, що він там і буде, – сказав Крутоголов.

Марія Грицук, Євген Сморігін та Євген Нікішин/скриншот з відео

Крім того, в колективі є і три білоруси – Дмитро Танкович, Євген Сморигін та Марія Грицук. І якщо ситуація з Танковичем і Сморігіним зрозуміла, то актриса може теж більше не з'явитися на сцені "Дизель шоу".

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Щодо Марусі ситуація така – вона в Білорусі і вона там і залишається. Найближчим часом не бачу можливості нашої співпраці. А щодо Сморигія та Танковича – то це вже українці. Вони вже 15 років в Україні, – заявив Крутоголов.

Раніше грузинська співачка Ніно Катамадзе приїхала до Києва підтримати українців.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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