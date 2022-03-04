Ексучасниця ВІА Гри Настя Кожевнікова попередила про небезпеку через обстріли Запорізької АЕС

Українська співачка з малечку знає про небезпеку атомних електростанцій, бо вона сама родом з "атомного містечка"

Анастасія Кожевнікова звернулась до фанів через обстріл Запорізької АЕС. / Фото: Instagram

Вночі 4 березня російські окупанти почали обстрілювати найбільшу АЕС в Європі – Запорізьку. Внаслідок чого почалася пожежа. Бої на цій АЕС за хвилину можуть обернутися катастрофою. Тому ексучасниця гурту "ВІА Гра" Настя Кожевникова вирішила звернутись до своїх фанатів і попередити про небезпеку.

28-річна артистка народилась в Южноукраїнську Миколаївської області, за 403 км від Енергодару. Як відомо, у місті співачки також розташована АЕС.

Реклама

У Instagram Кожевникова написала, що з дитинства усвідомлює небезпеку атомних електорстанцій. Також вона згада і про катастрову на Чорнобильскі АЕС:

Я народилася в атомному місті Южноукраїнськ, і з ранніх років нам у дитсадках, школах говорили про трагічну аварію на Чорнобилі. Ми знаємо змалку, як не доторканні атомні блоки до сьогоднішньої ночі… АЕС в Енергодарі є найбільшою в Європі і сьогодні вночі армія РФ націлено обстріляла атомні блоки! ВИ РОЗУМУЄТЕ ЦЕ???, – звернулась Настя до підписників.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Окупанти під час обстрілів влучили в перший енергоблок АЕС. Українські рятувальники не могли розпочати ліквідацію вогню через обстріли.

Кадирівці увірвалися на Запорізьку АЕС. Вони намагатимуться замінувати атомну електростанцію та шантажуватимуть усю Європу.

На тлі подій президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що світ стоїть на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії через загрозу вибуху на Запорізькій атомній електростанції.

Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного і допомагаймо. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

Реклама

Пам'ятайте, оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини в Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.