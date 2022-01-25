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El Кравчука переслідує фанатка: приносить листи до поштової скриньки і благає про зустріч

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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25 січня, 14:20
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Музикант здався численні листи від шанувальниці, в яких вона благає про зустріч із артистом. Кравчук ні на жарт переляканий
El Кравчуку надходять листи від невідомої шанувальниці
El Кравчуку надходять листи від невідомої шанувальниці / Фото: instagram.com/el_kravchuk_official

Слідом за визнанням Злати Огневич про багаторічні переслідування з боку невідомого чоловіка , про свою невгамовну фанатку вирішив розповісти і El Кравчук

У своїх Instastories музикант розповів, що регулярно отримує листи від незнайомки, яка є його прихильницею.

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У своїх посланнях дівчина благає артиста про зустріч. Для побачення таємна фанатка обрала улюблену кав'ярню Кравчука.

Скріншот – instagram.com/el_kravchuk_official

Прошу зустрітися з Вами у місці, де Ви майже щодня п'єте каву, – написала у листі шанувальниця.

Скріншот – instagram.com/el_kravchuk_official

Кравчук зізнається, що його не жартома лякають такі активні дії з боку дівчини. Більше того, артиста насторожує, що фанатка знає не лише його улюблений заклад, а й домашню адресу.

У цих листах починаються речі, які починають мене лякати – якісь запрошення на зустрічі, погрози. Мало того, що я одержую ці листи, їх почали отримувати мої родичі, – розповів схвильований Кравчук.

Співак попросив наполегливу фанатку припинити ці переслідування та листування, оскільки це дуже впливає на його емоційний стан. Кравчук запропонував дівчині краще приходити на його концерти та спілкуватися лише у творчій обстановці.

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Раніше в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сегодня" El Кравчук розповів подробиці свого особистого життя та зізнався, як романи впливають на його кар'єру. .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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