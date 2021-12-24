El Кравчук – про концерти в АТО, паузи в кар'єрі через романи та заробіток у період пандемії

У великому інтерв'ю ми поговорили з артистом про життя під час пандемії, концертну діяльність в зоні бойових дій на Сході України, сучасний шоу-бізнес, догляд за собою та, звичайно ж, кохання

El Кравчук дав інтерв'ю про пандемію, концерти в АТО, романи та шоу-бізнес / Фото: пресслужба, Колаж: Сьогодні

Не так давно El Кравчук з'явився у центрі Києва з плакатами, на яких було написано його головне гасло: "Був, є і буду". "Сьогодні" вирішили дізнатися, як зараз живе артист і чим він займався останні роки.

Про пандемію, кризу та заробіток

Пандемія тяжко вдарила по всьому креативному бізнесу – музика, театр, кіно зараз виживають як можуть. Кризу та її наслідки багато артистів відчувають і відчуватимуть ще довгий час.

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El Кравчук зізнається – давно вакцинувався, оскільки вважає, що це найнадійніший спосіб зберегти своє здоров'я. Він проводить концерти, куди, як і в більшість громадських місць, можна потрапити лише із сертифікатом про вакцинацію, тестом чи довідкою про одужання.

Якщо цивілізовано підходити до всього, можна налагодити спосіб життя, який не заважатиме творчості. Наприклад, 200 років тому, за часів Пушкіна, була пандемія холери. На два роки великі міста, зокрема Київ, закрили на карантин. Пушкін тим часом сидів у Болдіно і написав одні з найкращих творів. 100 років тому була пандемія іспанського грипу, 20-ті роки, не працював Бродвей – і тоді виник джаз…, – ділиться El Кравчук і цитує Канта: "Один у калюжі бачить бруд, інший – віддзеркалення зірок".

El Кравчук розповів про заробіток у період пандемії / Фото: пресслужба

Філософія філософією, але тут відразу виникає фінансове питання, адже окрім творчості представникам креативної сфери треба й щось жити.

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Концертна діяльність у мене не зупиняється, у мене є робота, заробляю гроші. Наразі почав думати про те, щоб відгукнутися на пропозиції, наприклад, проводити закриті майстер-класи. Адже є багато дітей і підлітків, які хочуть позайматися вокалом, поставити номер, поспілкуватися з досвідченим артистом, – розповідає співак.

За словами El Кравчука, зараз він виступає не лише в Україні – на момент нашої розмови він вибирав між Іспанією, Польщею та Німеччиною – де зустріти новорічну ніч.

El Кравчук дає концерти за кордоном / Фото: прес-служба

Про концерти в АТО

Задовго до виходу альбому "Порошок от любви" артист теж мав концерти, але частіше за кордоном. Тоді співак не думав про виступи в Україні.

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У нас почалася війна, і я не міг зрозуміти, як чоловік-артист розважального жанру може вписатись у реалії сьогодення. Але я так думав до того моменту, поки мені не запропонували поїхати виступати в зону АТО. Я поїхав до Попасної, яка на рубежі справжньої війни – де вибухи, бронежилети і ти маєш позивний, – згадує артист.

Тоді співак зрозумів, що 30 хвилин миру, які артисти створюють на своїх концертах у зоні бойових дій, потрібні людям.

Розважальні пісні, пісні про кохання, мир, стосунки та життя дуже потрібні. На моїх концертах підходили люди та говорили: "Ми не танцювали кілька років", – зізнається El Кравчук.

El Кравчук виступав у зоні АТО / Фото: прес-служба

У зоні бойових дій El Кравчук найактивніше виступав у 2015-2017 роках. Декілька років він займався гастрольною діяльністю саме там. Тоді настала ідея створити проєкт "Діалоги добра".

Половина зали – військові, половина – звичайні люди. Мені допомагала Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація. Там ми знайомили військових та місцевих. У такий спосіб створювалися сім'ї! Я подумав, що моє місце на той момент було саме там, – заявляє El Кравчук.

Після Попасної артист почав співпрацювати із місцевими школами, ставив дитячі спектаклі.

Якоїсь миті я запропонував зробити останній дзвінок дітей з Попаснянського району у Києві. І у нас це вийшло, Київ підтримав – нам дали транспорт, ми змогли купити квитки, на Співочому полі я їм заспівав, до Софії Київської зробили екскурсію на 180 осіб. Поплавський загодовував їх морозивом! Не треба про це часто й голосно говорити, але іноді, щоб розставити крапки над "і", треба розповісти, – каже артист.

El Кравчук знайомить людей на концертах / Фото: прес-служба

Про мінуси сучасного шоу-бізнесу

Шоу-бізнес XXI століття – це зовсім дивовижна історія, в якій працює так багато креативних фахівців – від піару до SMM. Мені цікаво спостерігати за цим, – каже артист.

Але у всього є плюси і мінуси – цього El Кравчук заперечувати не може.

Я все-таки навчався всьому цьому довго – у музичному училищі, у нас була жорстка педагогиня, який ставився до сцени, як до чогось святого. Вона нас усіх виховувала – Іру Білик, мене, Женю Власову, Славу із НЕАНГЕЛІВ. Ми всі ставимося до сцени по-справжньому – цього не вистачає сьогодні. Є ті, хто разок виступить – і більше їх дивитися не хочеться, – пояснює El Кравчук.

El Кравчук розповів про мінуси українського шоу-бізнесу / Фото: прес-служба

За словами співака, деяким "бракує професії", сценічного досвіду, репетицій. Але все ж таки є сучасні артисти, які подобаються El Кравчуку, з деякими з них співак випустить спільні треки.

З гуртом "Хамерман Знищує Віруси" ми випустимо спільну пісню Sex, love and robots – вона про роботи та роботу. Пандемія дає змогу поекспериментувати, – каже співак.

Про зовнішність та догляд за собою

У суспільстві досі існують стереотипи у тому, що тема догляду у себе – це жіноча історія. Для когось дико бачити чи чути про те, як чоловік користується кремом для обличчя або ходить на процедури, але не для El Кравчука.

Артист не заперечує, що йому пощастило з генетикою, та й процедури догляду за собою відіграють важливу роль.

Я не соромлюся сказати, що ходжу до косметологів, не часто, але періодично, коли необхідно сезонно. Наприклад, я знімаю кліп і до цієї події можу щось зробити, – каже Кравчук.

El Кравчук розповів про звільнення за собою / Фото: пресслужба

Проте уколи, наприклад, ботоксом El Кравчук не робить для того, щоб зберегти міміку.

Якщо зроблю укол, це змінить мою міміку, це мені не підходить. Я не модель, щоб просто мовчки позувати. Сьогодні не обов'язково робити велику кількість уколів. Мезотерапію робив неодноразово, але це дуже боляче! Я сучасний чоловік, кремами для обличчя також користуюся. У нас така екологія, хочеться нормально почуватися! До цього не треба ставитися по-ханжому, – запевняє артист.

Як зізнався El Кравчук, він не лише доглядає свою шкіру, а й стежить за харчуванням і займається спортом.

Дієта у мене називається "Первісна" – уявіть, що люди їли десятки тисяч років тому – я намагаюся підлаштувати свій раціон з огляду на це. Тоді не було борошна? Все, значить хліб не їм. Були горіхи, ягоди, м'ясо, – ділиться співак.

Про комплекси

До речі, і комплекси щодо зовнішності найчастіше публічно обговорюють саме жінки, але стикаються з цим зокрема і чоловіки.

Комплексів у мене ніколи не було. У моїй сім'ї не було прийнято хвалити зовнішність. Це останнє, на що звертається увага. У мене з дитинства на першому місці завжди були інші речі. А ось психологічних комплексів повно у кожної людини. Це з невдачами, провалами. Життя кидало мене на високі п'єдестали, але потім ти раптом почуваєшся непотрібним. Але це все дуже загартує, – ділиться артист.

El Кравчук розповів про свої комплекси / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Про кохання

В інтерв'ю не оминули ми й тему кохання та того, як стосунки впливають на творчість.

Чесно кажучи, я у пошуку, але завжди, коли я займаюся собою та своїм життям, я не дуже складається на творчому фронті. Всі мої зникнення – отже, я займаюсь особистим життям. Усі мої появи – значить, якісь "лажі" і я щось знову шукаю, – сміється El Кравчук.

І як би ми не намагалися, артист не став розкривати всі подробиці своїх стосунків, а лише сказав, що останній роман закінчився плачевно.

Поширюватися не хочу, останні стосунки закінчилися дуже погано – і настільки погано, що просто кримінальна історія. Це у Німеччині було. Ой, там взагалі жах! Рано вам знати про те, що відбувалося зі мною, поки мене не було певного періоду в Україні. Давайте поступово, – усміхається артист.

Артист зізнається – у будь-якому разі від свого досвіду та життєвого шляху він кайфує, а ось на написання пісень справи амурні його надихають рідко.

При цьому співак заявляє, що може написати щось "справжнє", лише коли поруч чесні та щирі люди, а стосунки без фальшу та награних усмішок.

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