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GO_A отримали престижну премію за їхній номер на Євробаченні-2021, через який раніше спалахнув скандал

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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31 грудня, 16:34
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Напередодні Нового року на учасників колективу GO_A та їхніх шанувальників чекав сюрприз. Гурт отримав одну з престижних європейських музичних премій
Go_A
Go_A / Фото: wikipedia.org

Учасники конкурсу "Євробачення" GO_A здобули премію на церемонії нагородження Eurovision Awards. Міжнародне журі гідно оцінило постановку на пісню "Шум", навколо якої на конкурсі спалахнув скандал .

На своїх сторінках у соціальних мережах учасники гурту поділилися радісною звісткою про перемогу. Тепер колектив по праву вважається володарем звання за "Найінноваційнішу сценічну постановку".

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Ми вдячні всім, хто працював над створенням нашого номера! Ви команда мрії, – написали GO_A.

Скандал із постановкою "Шум"

Офіційно творцями номера для колективу є Костянтин Томільченко та Олександр Братковський із компанії RedRabbit. Проте, коли GO_A виступили на сцені з піснею "Шум" та грандіозним номером, режисер Анастасія Михайлова заявила про те, що ідея номера належить їй.

Go_A у фіналі Євробачення-2021
Go_A у фіналі Євробачення-2021 / Фото: eurovision.tv

Тоді режисерка дуже гостро відреагувала на те, що творці шоу нібито використали її задуми без її згоди і навіть не вказали ім'я Анастасії у титрах.

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Справа дійшла до Національної громадської телерадіокомпанії України, де спростували факт порушення авторського права у номері "Шум" Групи GO_A.

Раніше ми писали про те, що солістка гурту потрапила у скандал із Іво Бобулом – співак різко відгукнувся про творчість та вокальні дані Катерини Павленко .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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