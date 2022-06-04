Іраклі Макацарія розповів, як зробив пропозицію 20-річній нареченій: купив обручку за рік

Грузинський продюсер та телеведучий Іраклі Макацарія зізнався, що закохався у свою обраницю з першого погляду і за рік до пропозиції замовив обручку.

Іраклі Макацарія розповів про пропозицію руки та серця коханої / Фото: instagram.com/maqatsa

Іраклі Макацарія підкорив серця всіх українських дівчат після своєї участі у романтичному реаліті-шоу "Холостяк", але свою кохану продюсер знайшов усе ж таки у рідній Грузії.

Телеведучий зробив романтичну пропозицію руки та серця своєї 20-річної коханої і дівчина відповіла згодою. Як виявилося, Іраклі закохався в Лізу з першого погляду і одразу був рішуче налаштований.

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В інтерв'ю з Григорієм Решетником Макацарія зізнався, що почав планувати пропозицію буквально за рік після знайомства з дівчиною. До вибору заручинних кільця продюсер підійшов дуже відповідально і сам розробляв його дизайн, щоб здивувати свою обраницю.

У мене кільце було зроблено... діамант, дизайн... десь за рік. Ми з моїм другом були у Києві, ми думали, розробляли дизайн, я хотів, щоб це було щось незвичайне та не за класикою. І вийшло, – розповів Макацарія.

За словами Іраклі, Ліза залишилася в повному захваті від такого подарунка коханого і йому це дуже лестить.

Крім того, як виявилося, екс-холостяк до останнього приховував свої плани – про майбутню пропозицію не знали ні рідні, ні друзі. Макацарія просто запросив усіх на захід та здивував усіх своїм вчинком.

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Я до цього окремо поговорив із батьками Лізи, розповів про свої наміри. Але Ліза ні про що не здогадувалася. Того дня за кілька годин я сказав своїм батькам, що в такий час вони мають бути в цьому місці, – поділився Макацарія.

Закохані планують весілля цього року і, за словами нареченого, свято обіцяє бути дуже пишним, як це заведено в Грузії.

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