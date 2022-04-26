Ірина Білик стала амбасадором музею пам’яті "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова

Співачка вважає, що кожен українець має ділитися власними історіями про війну, щоб донести усьому світові правду про звірства російських солдатів

Співачка закликає українців розповідати про своє життя під час війни / Фото: пресслужба

Сьогодні в Україні немає нікого, кого б не зачепила війна, яку розпочала РФ. Вона вже забрала життя тисяч мирних людей та лишила мільйони українців їхніх домівок. Тому Фонд Ріната Ахметова заснував музей "Голоси Мирних", щоб усі мирні жителі України, які постраждали від війни, змогли поділитись своїми історіями.

Ірина Білик вважає, що про війну та її наслідки потрібно говорити. Це потрібно для того, аби задокументувати й зберегти досвід кожної мирної людини про трагічні події.

Реклама

Я хочу розказати світові, як живуть люди в Україні в умовах війни. Хочу, щоб жодна історія не була забута, – зізналася Білик.

Також Ірина Білик запросила співвітчизників долучитися до проекту і розповісти свої історії. На думку співачки, це допоможе полегшити біль, запам'ятати трагічні події та побудувати краще, мирне майбутнє.

Кожен голос має значення. Кожна історія важлива, – наголосила артистка.

Розповісти свою власну історію можна на порталі музею "Голоси Мирних" або на безкоштовній гарячій лінії 0(800) 509 001.

Коротко про музей

"Голоси Мирних" – це онлайн музей пам’яті, заснований Фондом Ріната Ахметова ще в 2020 році.

Реклама

Він створений, щоб документувати свідчення цивільного населення, досвід кожної мирної людини про трагічні події війни, яку Росія розв’язала проти України.

Нагадаємо, раніше ведучий соціального ток-шоу "Говорить Україна" Олексій Суханов також закликав українців розповідати свої історії війни.