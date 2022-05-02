Камалія зізналася, хто її попереджав про вторгнення Росії незадовго до фатальної дати

В ексклюзивному інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" Камалія розповіла, хто і коли першим розповів її сім'ї про початок війни та як відома пара переживає цей непростий час

Камалія розповіла, хто їй розповів про російське військо на білоруському кордоні / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Сім'я співачки Камалії дізналася про початок війни в Україні раніше ніж за тиждень до трагічної дати. Це дозволило їм уберегти дітей від жахливих реалій.

Я дякую Богу, що мої дочки не чули і не бачили цих жахів. Вони з чоловіком виїхали з України за день до початку війни. За тиждень до трагічного дня нам почали надходити повідомлення від Британського посольства з рекомендаціями покинути Україну, адже мій чоловік – британський підданий. Але ми досі не вірили, що війна може початися. А пізніше мені зателефонував друг, який живе на кордоні з Білоруссю, і повідомив про накопичення російських військ на кордоні з Україною, – розповіла Камалія.

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А співачці вдалося покинути дім лише першого березня, тому їй добре відомо, які жахи трапляються на її рідній землі.

Доньки дуже непокоїлися, коли я була в Україні. Плакали та благали, щоб я приїхала до них. Але останню крапку поставив чоловік. Він просто вдарив кулаком по столу і сказав мені приїжджати. Але за той тиждень в Україні я бачила військову техніку, бачила, як наша ППО збиває ракети... ці жахіття надовго залишаться в моїй голові. Навіть тут, коли чую якісь незвичайні звуки, починаю нервувати. Психологічний стан досі є досить напруженим, – поділилася артистка.

Раніше Камалія рознесла росіян, які прагнуть знищити Україну.