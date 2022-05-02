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Камалія зізналася, хто її попереджав про вторгнення Росії незадовго до фатальної дати

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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2 травня, 14:14
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В ексклюзивному інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" Камалія розповіла, хто і коли першим розповів її сім'ї про початок війни та як відома пара переживає цей непростий час
Камалія розповіла, хто їй розповів про російське військо на білоруському кордоні
Камалія розповіла, хто їй розповів про російське військо на білоруському кордоні / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Сім'я співачки Камалії дізналася про початок війни в Україні раніше ніж за тиждень до трагічної дати. Це дозволило їм уберегти дітей від жахливих реалій.

Я дякую Богу, що мої дочки не чули і не бачили цих жахів. Вони з чоловіком виїхали з України за день до початку війни. За тиждень до трагічного дня нам почали надходити повідомлення від Британського посольства з рекомендаціями покинути Україну, адже мій чоловік – британський підданий. Але ми досі не вірили, що війна може початися. А пізніше мені зателефонував друг, який живе на кордоні з Білоруссю, і повідомив про накопичення російських військ на кордоні з Україною, – розповіла Камалія.

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А співачці вдалося покинути дім лише першого березня, тому їй добре відомо, які жахи трапляються на її рідній землі.

Доньки дуже непокоїлися, коли я була в Україні. Плакали та благали, щоб я приїхала до них. Але останню крапку поставив чоловік. Він просто вдарив кулаком по столу і сказав мені приїжджати. Але за той тиждень в Україні я бачила військову техніку, бачила, як наша ППО збиває ракети... ці жахіття надовго залишаться в моїй голові. Навіть тут, коли чую якісь незвичайні звуки, починаю нервувати. Психологічний стан досі є досить напруженим, – поділилася артистка.

Раніше Камалія рознесла росіян, які прагнуть знищити Україну.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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