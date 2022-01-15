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Копія бабуся: дивіться, як виглядає 6-річна онука Ніни Матвієнко (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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15 січня, 21:51
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Тоня Матвієнко опублікувала нові світоини своєї молодшої доньки Ніни, якій виповнилося 6 років
Тоня Матвієнко показала фото своєї доньки, якій виповнилося 6 років
Тоня Матвієнко показала фото своєї доньки, якій виповнилося 6 років / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян святкують день народження доньки Ніни. В Instagram-профілі артистка опублікувала кілька нових кадрів із донькою.

Сонечко, сніжинка, Нінусик наше щастя, наш скарб, з Днем народження! Рости щаслива і здорова!, – підписала світлини Тоня.

Дочка Тоні Матвієнко святкує 6-й день народження
Дочка Тоні Матвієнко святкує 6-й день народження / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

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Якщо порівняти Ніну на фото з її мамою та бабусею, то складно одразу сказати, на кого з жінок більше схожа дівчинка.

Ось, архівний знімок із маленькою Тонею, молодою Ніною Митрофанівною, її чоловіком та сином.

Молода Ніна Матвієнко з чоловіком та дітьми
Молода Ніна Матвієнко з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

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Тоні Матвієнко також має ще одну дочку, яку вона народила в ранньому віці. Нині Уляні 23 роки і вона навчається на режисера.

На цих двох фото помітно, як сильно на 24-річну Ніну Матвієнко схожа і її старша онука.

Уляна Матвієнко / Ніна Матвієнко
Уляна Матвієнко / Ніна Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko, instagram.com/8.23.88

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Раніше Тоня Матвієнко розповіла, що молодша дочка слухає лише свою старшу сестру.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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