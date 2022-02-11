Курйози зірок: Янович, Jerry Heil, Lida Lee розповіли історії, які ніколи не забудуть

У кожного з нас є історії, які викликають почуття незручності чи навіть сорому

Українські зірки згадали курйозні випадки зі свого життя / Фото: Instagram

В артистів також вистачає таких історій. Дізнайтеся, хто "підкочував" до дівчини на чужому Мерседесі, хто через танці босоніж отримував травму, а хто падав на важливому заході.

Євген Янович

Євген Янович розповів про курйозний випадок на Новий рік / Фото: прес-служба НЛО TV

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Ведучий шоу "Мамахохотала" на НЛО TV зізнається, якщо його запитати про дурість, за яку соромно, він згадує про випадок на Новий рік. Тоді він вирішив відсвяткувати свято "на всі гроші", які в нього були.

Ми почали відзначати його 28 грудня, а закінчили 3 січня. За цей час ми дуже багато гуляли... і рано чи пізно у нас закінчилися гроші... А трохи раніше цього дівчині, у квартирі якої ми відзначали, батьки купили роутер. Тож у нас знову з'явилися гроші. 30 грудня ми пішли в магазин техніки та здали роутер назад (протягом 14 днів це можна зробити). Можна було знову гуляти!

На цьому пригоди не закінчились. У ніч із 30-го на 31 грудня компанія розбила унітаз.

2 січня мали повертатися батьки. Тому вранці 31 грудня єдиний раз у моєму житті, я разом із власницею поїхав вибирати новий бочок, щоб поставити його на місце. Звичайно, наш бюджет був обмежений, тому ми знайшли подібний та купили пластиковий герметик і якось його прикрутили. Ще два дні гуляли, а потім я приїхав додому і зліг із температурою 39. Мені було 20 років і виявилося, що у 20 я підхопив вітрянку.

Jerry Heil

Jerry Heil розповіла про курйоз на концерті в Одесі

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Співачка зізнається, вона не любить приміряти костюми. Готуючись до сольного концерту в Одесі, коли залишалася остання примірка, вирішила її пропустити.

У результаті прямо перед виступом вона одягла костюм і на неї чекав сюрприз.

Виявилося, що він мені малий. З моєю директоркою Юлею ми вирішили шити його. Поки я в іншій концертній піжамі пішла на сцену виконувати перші два концертні блоки, Юля в цей час штопала. Повертаюся, міряю комбез за сценою, а його не там зашили. Знімаю одразу за сценою, перешиваємо! Голка вилітає, нитка не влучає у вушко. Юля благає: "ЯНА, ДАВАЙ ТАК!". Пояснюю: "Давай так" означає: давай скріпимо прорізи СКРІПКАМИ. Виходжу на сцену, починаю рухатись і ці затискачі відлітають від мене, як салют на весіллі. Я думаю, що перші ряди такого точно не очікували.

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Ivan NAVI

Ivan NAVI розповів, як випадково запропонував дівчині зустрічатися / Фото: прес-служба

Український співак згадав історію, якою трапилася з ним, коли він ще навчався у школі. Тоді його друг запросив дівчину на побачення, а вона мала прийти з подругою. Співаку треба було відволікти подругу.

І ось друг захотів залишитися з дівчиною віч-на-віч, а мене попросив трохи далі відійти з іншою дівчиною. Ми відійшли, і тут вона запитує мене, чи хотів я сказати щось особливе. Я не знайшов нічого кращого, ніж запропонувати їй зустрічатися. І вона, що дивно, взяла та погодилася. Потім я дізнався, що вона живе дуже далеко від мене. Тому наступного дня написав їй SMS, що ми з цим рішенням поспішили.

Після цього вони не бачились. Іван зізнається, що йому все ще соромно за це.

Але ця ситуація навчила завжди добре думати, коли щось пропоную чи обіцяю

Lida Lee

Lida Lee розповіла, як впала не премія YUNA / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Співачка зізнається, що цей випадок на премії YUNA вона ніколи не забуде.

Я сиділа в залі для глядачів і переживала за колег, артистів, які були представлені в номінаціях. І в один момент, коли оголошували результат номінації "Найкращий артист", я настільки зраділа перемозі найталановитішого виконавця, що встала і почала аплодувати, щиро радіти, але вже за кілька секунд у мене підкосилися ноги і я гарно впала під крісло.

Lida Lee до останнього моменту думала, що цей курйозний випадок залишився непоміченим. Однак наступного дня вона не побачила у Instagram stories Alyona уривок зі своїм яскравим падінням.

Мені, звичайно, стало навіть трохи соромно від незручності ситуації, але потім я зрозуміла для себе, що це так здорово і забавно колекціонувати подібні спогади! І моя скарбничка курйозних випадків поповнилася ще одним розкішним падінням.

Геннадій Вітер

Геннадій Вітер згадав про курйоз на День студента / Фото: Instagram

Говорячи про курйози, співак згадує один із квартирників на День студента. Спочатку все було добре – сценки, всі показували свої таланти, а потім розпочалися змагання у танцях.

Потрібно було вибрати партнерку, з якою ти зробиш щось божевільне. У мене був японський стиль: я був у кімоно та з босими ногами. А дівчина була на здоровезній шпильці. Ми танцювали-танцювали і в один прекрасний момент вона цією шпилькою проколола мені ногу. Протягом місяця я потім тягнув ногу через болючі відчуття.

За словами співака, від цієї історії у нього досі мурашки по шкірі.

Це знаєте, коли здається, що ти у всьому майстер і робиш якісь божевільні дурниці. І найголовніше, що мені було навіть якось соромно розповісти, що сталося. Хлопці отримували травми на спортивних змаганнях, наприклад, штанга шльопнула, а тут дівчинка підбором проколола ногу.

Nino Basilaya

Nino Basilaya розповіла, як без дозволу мами проколола хрящ вуха / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Співачка згадала, як у 12 років мріяла пробити собі хрящ у вусі. Мама їй цього не дозволяла зробити. Ніно вирішила зробити це нишком від мами. Вона вирішила, навіть якщо помітить – нічого не буде.

Ми з подругою гуляли і зайшли в перший-ліпший салон. Перша сіла на прокол вуха моя подруга, я сіла одразу після неї. Наша "дурість" полягала в тому, що це був незрозумілий салон, який вніс інфекцію подрузі. У мене все пронесло, все загоїлось і нічого не боліло, а подруга довго мучилася, щоб вилікувати ранку. Мама, до речі, помітила мій прокол десь за місяць. Вона вдала, що розсердилася, але їй навіть сподобалося.

Алекс Комаровський

Алекс Комаровський / Фото: instagram.com/aleks_komarovskii/

Актор серіалів НЛО TV у 17 років вирішив справити враження на дівчину Іру, яка йому подобалася. Він попросив хорошого друга позичити йому "Мерседес". Друг погодився підіграти. Але, звичайно, машину без нагляду не залишив. За всією картиною він спостерігав через дорогу.

У результаті Алекс під'їжджає до головного входу університету, музика реве, вікно відчинене, він усе чекає на дівчину, а вона не виходить.

Чекаю 10 хвилин, музика все ще гримить, все дивляться і вона виходить з подружками. Бачить мене, з'являється іскра... Але наші романтичні погляди перериває сирена поліції. Ось лажа! Офіцери підходять до мене, просять документи за порушення паркування. Я блідий. Підскакує друг, каже, що його машина. Скандал! Всесвітня ганьба! Всі з мене сміються. Іра теж. Все зникло. За тиждень я став її хлопцем. І "мерс" нам був не потрібен

Раніше ми розповідали, яку пенсію одержують народні артисти і на що її вистачає.