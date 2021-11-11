Лободу в образе брюнетки сравнили с Шер. Они похожи? (голосование)

Светлана Лобода, которая недавно дала откровенное интервью, решила немного поностальгировать. Певица показала кадр из клипа на песню Instadrama.
Я очень люблю образ из этого видео, вы помните откуда он? – поинтересовалась артистка у подписчиков в Instagram.
В комментариях отметились не только поклонники певицы, но и ее друзья. Дизайнер Бичолла просто поставил смайл, а певица Лолита Милявская призналась, что и брюнеткой любит Лободу.
Далее по теме
Многие подписчики стали писать, что в этом образе Светлана Лобода напоминает им певицу Шер.
- "На Шер так похожа"
- "Шер"
- "Очень похожа на Шер"
Мы решили сравнить несколько фото.
Смотрите интервью Светланы Лободы, в котором она впервые ответила на популярные вопросы о своей жизни:
Другие новости о певице:
- Что известно о мужчине Лободы – откровенное признание певицы.
- Лобода с размахом отметила свое 39-летие в Дубае: фото с вечеринки.