Львівський безхатько – зірка світової моди. Люксовий бренд "вкрав" його образи (відео)

Звучить неймовірно, але безхатько Славік зі Львова дійсно надихнув світових дизайнерів, які буквально скопіювали його образи

Бренд Vetements скопіював образи бездомного зі Львова / Фото: facebook.com/SlaviksFashion

Модний бренд Vetements, співзасновником якого є Демна Гвасалія, міг взяти за основу образи безпритульного жителя Львова. У новій чоловічій колекції нової марки бренду VTMNTS 2022 деякі моделі повністю повторюють образи безхатька Славіка зі Львова. Чоловік прославився, коли його почав знімати на вулицях міста талановитий фотограф Юрко Дячишин.

Дивовижну історію львівського модного гуру фотограф розповів журналістці Оксані Лабойко в новому випуску новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна".

Що відомо про наймоднішого безхатька України?

Фотограф Юрій Дячишин познайомився з 55-річним безхатьком Славіком ще у 2011 році. Фотограф підійшов до чоловіка і сказав, що хоче його фотографувати. Славік дуже зрадів, адже для нього його вбрання були не просто одягом, а свого роду перформансом.

Це були випадкові зустрічі. Протягом двох років я його зустрічав... понад 108 луків було зроблено, – розповів Юрій Дячишин.

Так у фотографа народився проєкт "Славік Фешн" (Slavik's Fashion), який був присвячений не моді, а силі бути таким, яким хочеться. Фотографії стали вірусними в Мережі та про стильного безпритульного зі Львова написали видання по всьому світу, включаючи The Telegraph, Mirror та інші.

Найчастіше Славіка можна було зустріти на площі Ринок. Епатажний чоловік ніколи не повторював своїх образів. Де брав стільки одягу – нікому не розповідав.

Бренд Vetements скопіював образи безхатька?

Його вбрання і досі надихають художників на нові колекції одягу. Ось, наприклад, моделі чоловічої колекції 2022 року відомого світового бренду. Юрій Дячишин впевнений, що деякі образи аутфітів Славіка ніби скопійовані.

Колекція VTMNTS 2022 і образ безхатька Славіка / Фото: facebook.com/SlaviksFashion

Такий стиль називається норм-корн (повсякденний, простий та вільний одяг). Цілком ймовірно, що бренд надихався образами Славіка і ось, чому.

Ось цей бездомний хлопець, який жив у Львові, він просто доношував ті люксові речі, які викидалися багатими людьми. Таким ось чином з'явилася нова стилістика комбінації люкса і трешу, – сказав столичний дизайнер Серж Смолін.

Колекція VTMNTS 2022, безхатько Славік / Фото: facebook.com/SlaviksFashion

Бренд, який запозичив стиль Славіка, раніше запрошував його на модні покази в Париж. Творець бренду Демна Гвасалія ще у 2016 році зізнавався в коментарі для модного глянцю, що натхненням для його колекції дійсно стали образи львівського безхатька.

Бренд Vetements надихнувся образами українського безхатька зі Львова / Фото: facebook.com/SlaviksFashion

Тільки ось цього разу Славік ніде не був згаданий.

Нова колекція VTMNTS 2022 заснована на образах безхатька Славіка / Фото: facebook.com/SlaviksFashion

А ось американська продакшн-студія Visionaire і зовсім звернулася до фотографа Юрка Дячишина, щоб зняти про Славіка документальний фільм.

Люксовий бренд скопіював образи львівського бездомного Славіка / Фото: facebook.com/SlaviksFashion

Де зараз львівський безпритульний Славік?

Попри популярність, свого тріумфу Славик не дочекався. У 2013 році зірка вуличної моди раптово зник і відтоді про нього нічого не чутно.

Після нього залишилася ціла спадщина: у Львові продаються наліпки й листівки з його стильними образами, плакати та інша сувенірна продукція.

Наклейки зі Славіком є і на вулицях інших європейських міст.

Наклейка Slavik's Fashion в місті Дубровник, Хорватія / Фото: instagram.com/slaviksfashion

На двох будинках в центрі Львова є інсталяції з його фото. Тут гіди люблять зупинятися під час екскурсій, щоб розповісти туристам дивовижні історії про зірку світової моди – безпритульного Славка.

Детальніше – дивіться в ролику:

Нагадаємо, нещодавно пройшов Каннський кінофестиваль. За традицією, вбрання зірок на червоній доріжці стали предметом натхнення для стилістів і усіх, хто любить моду.