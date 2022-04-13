MamaRika – 33! Як з роками змінювалася випускниця Фабрики зірок: фото

13 квітня MamaRika, вона ж Еріка, вона ж Анастасія Кочетова, відзначає 33-й день народження. "Сьогодні" зібрали найрідкісніші світлини артистки, щоб порівняти її стиль тоді і зараз.
У цей складний для України час MamaRika, яка у серпні народила первістка, попросила у фоловерів лише один подарунок – донатити для допомоги дітям. Про це вона написала у Instagram-профілі.
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МамаРіка активно веде інстаграм та навіть публікує свої дитячі фото. Ось одне з них.
Настя з дитинства займалася вокалом, у 14 років стала призеркою фестивалю "Червона рута-2003", а також брала участь в "Американському шансі".
Активніше розвивати свою творчу кар'єру Еріка почала на проєкті "Фабрика зірок", продюсером якого був Костянтин Меладзе. Дівчина стала фіналісткою 3-го сезону і під час зйомок закрутила роман з одним із учасників – Стасом Шурінсом.
До речі, Еріка брала участь у міжнародному проєкті "Фабрика зірок. Росія – Україна", а також була ведучою прямих ефірів "Фабрики зірок-4".
З 2010 до 2015 року Еріка співпрацювала з продюсерським центром UMMG під керівництвом продюсера Сергія Кузіна. Після розірвання договору вона взяла псевдонім MamaRika.
В 2017 році MamaRika була учасницею Нацвідбору на "Євробачення", де виконала пісню We Are One.
Настя також може похвалитися участю у кіно – вона зіграла Юлю у фільмі "Одного разу в Одесі".
У березні 2020 року MamaRika вийшла заміж за ведучого Сергія Середу. Їхнє весілля відбулося в Тайланді.
2 серпня 2021 року у зіркової пари народився син.
Зараз, до речі, МамаРіка та її малюк перебувають у Варшаві. Нещодавно вона показувала нове фото з сином.
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