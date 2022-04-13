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MamaRika – 33! Як з роками змінювалася випускниця Фабрики зірок: фото

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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13 квітня, 15:47
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З нагоди дня народження співачки дивимося її архівні світлини
Як з роками змінилася MamaRika
Як з роками змінилася MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

13 квітня MamaRika, вона ж Еріка, вона ж Анастасія Кочетова, відзначає 33-й день народження. "Сьогодні" зібрали найрідкісніші світлини артистки, щоб порівняти її стиль тоді і зараз.

У цей складний для України час MamaRika, яка у серпні народила первістка, попросила у фоловерів лише один подарунок – донатити для допомоги дітям. Про це вона написала у Instagram-профілі.

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МамаРіка активно веде інстаграм та навіть публікує свої дитячі фото. Ось одне з них.

MamaRika у дитинстві
MamaRika у дитинстві / Фото: instagram.com/mamarika_official

Настя з дитинства займалася вокалом, у 14 років стала призеркою фестивалю "Червона рута-2003", а також брала участь в "Американському шансі".

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Еріка стала фіналісткою українського вокального шоу
Еріка стала фіналісткою українського вокального шоу "Фабрика зірок-3" / Фото: Wikipedia

Активніше розвивати свою творчу кар'єру Еріка почала на проєкті "Фабрика зірок", продюсером якого був Костянтин Меладзе. Дівчина стала фіналісткою 3-го сезону і під час зйомок закрутила роман з одним із учасників – Стасом Шурінсом.

Стас Шурінс та Еріка
Стас Шурінс та Еріка / Фото: Wikipedia

Як змінювалася MamaRika – фото
Як змінювалася MamaRika – фото / Фото: instagram.com/mamarika_official

До речі, Еріка брала участь у міжнародному проєкті "Фабрика зірок. Росія – Україна", а також була ведучою прямих ефірів "Фабрики зірок-4".


Як MamaRika виглядала раніше
Як MamaRika виглядала раніше / Фото: instagram.com/mamarika_official

З 2010 до 2015 року Еріка співпрацювала з продюсерським центром UMMG під керівництвом продюсера Сергія Кузіна. Після розірвання договору вона взяла псевдонім MamaRika.


Як раніше виглядала MamaRika
Як раніше виглядала MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

В 2017 році MamaRika була учасницею Нацвідбору на "Євробачення", де виконала пісню We Are One.

MamaRika брала участь у першому півфіналі Нацвідбору на "Євробачення-2017"
MamaRika брала участь у першому півфіналі Нацвідбору на "Євробачення-2017" / Фото: instagram.com/mamarika_official

Настя також може похвалитися участю у кіно – вона зіграла Юлю у фільмі "Одного разу в Одесі".

Як MamaRika виглядає зараз
Як MamaRika виглядає зараз / Фото: instagram.com/mamarika_official

У березні 2020 року MamaRika вийшла заміж за ведучого Сергія Середу. Їхнє весілля відбулося в Тайланді.

MamaRika і Сергій Середа
MamaRika і Сергій Середа / Фото: прес-служба

2 серпня 2021 року у зіркової пари народився син.

Сергій Середа та MamaRika розповіла, як назвали сина
Сергій Середа та MamaRika розповіла, як назвали сина / Фото: instagram.com/mamarika_official

Зараз, до речі, МамаРіка та її малюк перебувають у Варшаві. Нещодавно вона показувала нове фото з сином.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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