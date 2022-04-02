Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua

Потапу загрожують

Вілліс хворий

Злата заручена?

Нетребко отямилася

Еністон + Пітт

НеАнгели помирилися
СЬОГОДНІ Зірки Українські

MamaRika показала ніжне фото з восьмимісячним сином із Варшави

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 квітня, 14:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наразі українська співачка разом зі своїм малюком та мамою перебуває у польській столиці. Маленькому синові артистки виповнилося вісім місяців
MamaRika показала восьмимісячного сина
MamaRika показала восьмимісячного сина / Фото: instagram.com/mamarika_official

Співачка MamaRika була змушена втікати з-під обстрілів під Києвом із маленьким сином Давидом на руках. Наразі молода мама та малюк у повній безпеці і перебувають у Варшаві.

Саме там Давидові виповнилося вісім місяців. MamaRika привітала сина з маленькою святковою датою Instagram та поділилася милим фото.

Реклама
Скріншот – instagram.com/mamarika_official

Виконавиця написала зворушливий пост від імені Давида, в якому зізналася, що все, що відбувається, дається їм дуже нелегко і зараз вона багато плаче. Чоловік виконавиці, комік Сергій Середа, залишився в Україні, і вони можуть побачити один одного лише з відеозв'язку.

Якби я міг говорити, я б сказав, що мені багато не треба: я хочу усміхнених та щасливих маму та тата поруч, хочу щоб ми всі разом повернулися до нас додому та жили так, як раніше. Хочу більше ніколи не чути вибухів, і щоб усі діти були у безпеці, мирі та коханні. Ваш Давид. Маленький українець. Дитина війни, – додала підпис до фото MamaRika.

Раніше зірка "Танців зі зірками" Яна Заєць розповіла, як удруге стала мамою дитини під звуки вибухів.

Нагадаємо, що вся оперативна інформація є у нашому Telegram -каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
За лаштунками в Бірмінгемі
Як вам фото Джамали із зіркою зі Spice Girls Еммою Лі Бантон?
Більше фото
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Залишили Росію
Російські зірки, які виїхали з РФ
1
Алла Пугачова та Максим Галкін Алла Пугачова та Максим Галкін
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Літвінова та Земфіра Рената Літвінова та Земфіра
Франция
4
Іван Ургант Іван Ургант
Израиль
5
Семен Слєпаков Семен Слєпаков
Испания
6
Ксенія Собчак Ксенія Собчак
Израиль
7
Андрій Макаревич Андрій Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваші краши
ТОП-3 нових секс-символи України
1
Валерій Маркус Валерій Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Олександр Скичко Олександр Скичко

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти