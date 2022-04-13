Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua

Песня Hardkiss

Позор Регины

Бекхэм женился

Фукунага в Украине

Хит Jerry Heil

Хитрость Эмбер
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

MamaRika – 33! Как с годами менялась выпускница Фабрики зірок: фото

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 апреля, 15:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По случаю дня рождения певицы смотрим ее архивные фото
Как с годами поменялась MamaRika
Как с годами поменялась MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

13 апреля MamaRika, она же Эрика, она же Анастасия Кочетова, отмечает 33-й день рождения. "Сегодня" собрали самые редкие фото артистки, чтобы сравнить ее стиль тогда и сейчас.

В это сложное для Украины время MamaRika, которая в августе родила первенца, попросила у фолловеров лишь один подарок – донатить для помощи детям. Об этом она написала в Instagram-профиле.

Реклама

Реклама

МамаРика активно ведет инстаграм и даже публикует свои детские фото. Вот одно из них.

MamaRika в детстве
MamaRika в детстве / Фото: instagram.com/mamarika_official

Настя с детства занималась вокалом, в 14 лет стала призером фестиваля "Червона рута-2003", а также участвовала в "Американском шансе".

Реклама

Эрика стала финалисткой украинского вокального шоу
Эрика стала финалисткой украинского вокального шоу "Фабрика зірок-3" / Фото: Wikipedia

Более активно развивать свою творческую карьеру Эрика начала на проекте "Фабрика зірок", продюсером которого был Константин Меладзе. Девушка стала финалисткой 3-го сезона и во время съемок закрутила роман с одним из участников – Стасом Шуринсом.

Стас Шуринс и Эрика
Стас Шуринс и Эрика / Фото: Wikipedia

Как менялась MamaRika – фото
Как менялась MamaRika – фото / Фото: instagram.com/mamarika_official

Кстати, Эрика принимала участие в международном проекте "Фабрика звезд. Россия — Украина", а также была ведущей прямых эфиров "Фабрики зірок-4".


Как MamaRika выглядела раньше
Как MamaRika выглядела раньше / Фото: instagram.com/mamarika_official

С 2010 по 2015 год Эрика сотрудничала с продюсерским центром UMMG под руководством продюсера Сергея Кузина. После расторжения контракта она взяла псевдоним MamaRika.


Как раньше выглядела MamaRika
Как раньше выглядела MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

В 2017 году MamaRika была участницей Нацотбора на "Евровидение", где исполнила песню We Are One.

MamaRika принимала участие в первом полуфинале Нацотбора на "Евровидение-2017"
MamaRika принимала участие в первом полуфинале Нацотбора на "Евровидение-2017" / Фото: instagram.com/mamarika_official

Настя также может похвастаться участием в кино – она сыграла Юлю в фильме "Однажды в Одессе".

Как MamaRika выглядит сейчас
Как MamaRika выглядит сейчас / Фото: instagram.com/mamarika_official

В марте 2020 года MamaRika вышла замуж за ведущего Сергея Середу. Их свадьба состоялась в Таиланде.

MamaRika и Сергей Середа
MamaRika и Сергей Середа / Фото: пресс-служба

2 августа 2021 года у звездной пары родился сын.

Сергей Середа и MamaRika рассказала, как назвали сына
Сергей Середа и MamaRika рассказала, как назвали сына / Фото: instagram.com/mamarika_official

Сейчас, кстати, МамаРика и ее малыш находятся в Варшаве. Недавно она показывала новое фото с сыном.

Читайте наши новости в telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Хиты войны
Музыка военного времени
1
Народная песня "Ой у лузі червона калина" Народная песня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменских - "Я - Україна" NK|Настя Каменских - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловий - "Українська лють" Христина Соловий - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокеры, поддержавшие Украину
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Вместо Prada - бронежилет
Модель Лев Улесов ушел из моды в ВСУ. Как вам такие перемены?
Подробнее
Цитата дня

Сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоев Клипмейкер, продюсер
Алан - о Буче

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять