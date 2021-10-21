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Матюкається і п'є горілку: відома телеведуча і директорка Міс Україна Всесвіт посварилися через Неплях

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
21 жовтня, 13:08
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У Мережі не вщухають суперечки навколо переможниці "Міс Україна Всесвіт-2021" Анни Неплях
Анна Філімонова і Діана Панченко посварилися в Мережі через переможниці "Міс Україна-Всесвіт 2021"
Анна Філімонова і Діана Панченко посварилися в Мережі через переможниці "Міс Україна-Всесвіт 2021" / Фото: instagram.com/anna.filimonova__

Телеведуча Діана Панченко у себе в Facebook розкритикувала зовнішність переможниці "Міс Україна Всесвіт-2021" Анни Неплях, а в коментарях обурилася інтерв'ю моделі, в якому та розповіла, що любить пити горілку.

Директор "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова на своїй сторінці в Facebook присвятила пост критиці телеведучої.

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Шановна Діана! Це під питанням. Вам як нікому повинно бути відомо, як прикро і неприємно вислуховувати брудні образи від малокомпетентних і близьких людей. Які називають вас "брудної політичною повією" і "медчуковской підстилкою", "зрадницею батьківщини", "безграмотною провінційної журналісткою з жахливою зовнішністю, другим підборіддям, страшними бровами, поросячими маленькими очима і отвратітеленим смаком, – зазначила директорка" Міс Україна Всесвіт-2021" .

Філімонова відповіла, що вона і Неплях не вважають Панченко такий, як про неї пишуть в Мережі. "Директор Міс Україна Всесвіт-2 021" додала, що нехай всі образи на адресу Неплях залишаться на совісті телеведучої.

Діана не стала мовчати і подякувала Филимонову за увагу, але не стала відмовлятися від своїх слів.

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Скріншот: Facebook

Між Панченко та Філімонової продовжилася дискусія. Телеведуча просила директора конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" оцінити шанси на перемогу Неплях в Ізраїлі і все-таки прокоментувати інтерв'ю Анни.

Анна не стала ігнорувати коментар Діани.

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Про шанси Анни. Вони такі, як і у вас – якщо пощастить, візьмуть на пристойний канал працювати. Чи не пощастить – не візьмуть

Експродюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна теж вирішила втрутитися в скандал.

"Як тепер развідеть те, що прочитала, не розумію. Люди, ну що за вульгарщина? Все ж нормальні люди. Ескорт Нне скорт, чесно не чесно, це що Нобелівська премія?"

Скріншот: Instagram

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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