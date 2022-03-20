MELOVIN втратив у війні двох близьких: перше інтерв'ю артиста після нападу Росії

Популярний український артист дав перше відверте інтерв'ю після того, як звичний світ через російське вторгнення змінився назавжди

MELOVIN дав інтерв'ю / Фото: instagram.com/melovin_official

Звична для нас реальність навряд чи повернеться, адже російське вторгнення стало причиною великого горя і багатьох трагедій. Ми, українці, – нація, яка ніколи не здається і якнайбільше об'єднується в непрості моменти, тому зараз таке піднесення бойового духу в нашому суспільстві, така віра в українських захисників. Артисти, які вступають в ЗСУ та тероборону, а також ті, хто веде інформаційну війну, теж допомагають наближати перемогу. Порція натхнення у цей тяжкий час – нове інтерв'ю MELOVIN.

Співак уперше після російського вторгнення поспілкувався із журналістами та дав інтерв'ю "Зірковому шляху".

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MELOVIN / скриншот відео

Про головний меседж під час війни:

Хочеться зупинити цю бійню, різню бензопилки, яка відбувається з боку Російської Федерації. Я в 24 роки не можу повірити, що це відбувається у моїй державі, у демократичній, цивілізованій країні з проєвропейськими цінностями. Тому я дуже хочу, щоб увесь світ почув, що ця війна може призвести до колапсу світового масштабу. Це потрібно негайно зупинити.

Раніше MELOVIN випустив пісню "Не зволікай", яка стала своєрідним маніфестом. Про те, коли і як було написано композицію, Мел також розповів в інтерв'ю.

Пісню написав я, як і всі мої пісні. Усі куплети я написав ще в 2016 році. У мене так часто трапляється, що я дістаю з тумбочки пісню і розумію, що вона максимально підходить для нашого часу зараз. Приспів ми дописували вже в машині, коли тікали з Києва від бомбардування о 5-й ранку. Просто їхали, і я почав якось адаптувати це до сьогодення, дописувати приспів. І було одразу зрозуміло, що треба їхати записувати, бо це справді може бути як гімн сучасності й того, що переживає зараз кожне місто в Україні та кожна сім'я.

Артист використовує свою публічність, щоб допомагати максимально в тому, у чому він сильний.

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Всі наші пабліки великі плюс наш офіційний фан-паблік ми перейменували та переробили на координаційні центри, де ми допомагаємо сім'ям, жінкам з дітьми, щоб їх якось перевезти з більш небезпечних міст України, де зараз триває запекла боротьба. Збираємо гроші на закупівлю обмундирування для наших військових ЗСУ, бо це конче потрібно. Люди у нас справді дуже об'єднуються, у мене завжди мурахи від того, як люди хочуть допомогти, бо зараз на лінії фронту кожна сім'я. Кожен українець, який розуміє, що він у безпеці. Бо він зараз у безпеці, і ніхто не знає, що може статися завтра. У мене є двоє людей, яких я втратив під час війни. Мені хочеться зробити все, що можу. Війна – це не лише тримати зброю в руках, це не лише передова. Це інформаційна війна, в якій ми зараз ведемо боротьбу в соцмережах і поширюємо правдиві факти. Не лише для українців, а й навіть для росіян, до яких достукатися просто неможливо. Але ми це намагаємось зробити.

Також MELOVIN дав свій прогноз на "Євробачення".

Мені здається, це час, коли Європа максимально об'єднується та підтримує Україну. Це дуже видно, це відчувається – не лише підтримка словами, а й фінансами. <...> Тепер свобода та звільнення України від російських загарбників може стати порятунком надалі і для Європи. А пісня вже звучатиме на всю Європу та на весь світ. Нічого не треба робити – треба кайфувати, вірити у свої сили, вірити у перемогу України. Перемога будь-яка нам нині дуже важлива, бо це як мінімум підбадьорює інших українців вірити у свою державу. А якщо ми дуже сильно віритимемо, ми просто знесемо Росію на*ер.

Повне інтерв'ю артиста дивіться у відео.

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Також нагадаємо, українська співачка SHADU благає про допомогу.

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