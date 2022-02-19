"Москальський х**": Христина Соловій розлютилася через російськомовний кавер на її хіт (відео)

Українська співачка не має наміру терпіти, що її композицію використовують без прав на це, та ще й міксують із російським репом

Христина Соловій розлютилася через кавер на її пісню / Фото: instagram.com/soloviyka

Користувач TikTok під ніком Паша Ізотов виклав у соцмережу свою версію хіта "Тримай", наклавши на музику рядки російською мовою. Христина Соловій відреагувала на це дуже різко.

У своєму Instagram-профілі виконавиця, яка нещодавно вперше знялася для Playboy, опублікувала гнівний пост, але незабаром його видалили. Артистка знову запостила повідомлення, розповівши підписникам про те, що сталося.

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Один москальський х**, який називає себе репером, спаплюжив мою пісню, спотворив мій голос, і навалює з нею свій русскій реп у тіктоках та ютубі, – розповіла Христина.

Вона порівняла цей вчинок з "путінською стратегією відбирати території та привласнювати українську культуру" та попросила фоловерів блокувати відео з кавером.

Скріншот: instagram.com/soloviyka

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А ось і той самий ремікс, який не сподобався Христині Соловій:

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Підписники підтримали виконавицю у коментарях:

"Боже, не перестаю дивуватися"

"Шкода, що Інстаграм блокує правду, а не того, хто краде та спотворює чужу працю"

"Чув те лайно... Засудіть ту гниду"

Скріншот: instagram.com/soloviyka/

Раніше повідомлялося, що Леся Нікітюк переспівала хіт Kalush Orchestra для "Євробачення".