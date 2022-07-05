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"Сподіваюся виживе": Оля Полякова відзвітувала про здоров'я домашньої улюблениці

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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5 липня, 15:52
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Співачка тільки-но повернулася додому, як стала свідком нещасного випадку у своєму маєтку. Подробиці у матеріалі
Оля Полякова надала первинну медичну допомогу
Оля Полякова надала первинну медичну допомогу / Фото: Колаж: Сьогодні

Дедалі більше знаменитостей після початку повномасштабного вторгнення армії РФ до України повертаються додому. Декілька місяців Оля Полякова перебувала з дітьми за кордоном. І ось нарешті співачка перетнула український кордон та зіткнулася з першими пригодами на рідній землі.

Після огляду теплиці, саду та й взагалі всього господарства на Полякову чекав неприємний сюрприз. Одна з її кіз застрягла у міжбетонному просторі. Після пережитого фізичного та емоційного стресу на 30-градусній спеці зірка з працівниками ферми відпоювали водою постраждалу козу. Та надавали тварині первинну медичну допомогу.

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Скріншот Instagram/polyakovamusic

Оля Полякова, як і обіцяла підписникам, на ранок прозвітувала у своєму Instagram про стан здоров'я кози.

Начебто вона почувається трохи краще ніж учора. Щоправда, ось очі не розплющує. Внутрішньовенне (ред.- ін'єкцію) їй сьогодні робили. Сподіваюся, виживе, – повідомила Оля Полякова.

Судячи з відео, постраждала коза, не може самостійно пересуватися. Шанувальники співачки запитують у неї в особистих повідомленнях як же почувається тварина і бажають якнайшвидшого одужання.

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Раніше ми розповідали про плани Олі Полякової після повернення до Києва .

Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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