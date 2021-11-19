Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" Чорноморець - Динамо: онлайн Чорноморець - Динамо: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 💡 Велике оновлення мереж

Трінчер сказала "так"

Яремчук дали візу

Напівголий Момоа

Сину Тіни - 13

Шоу "Маска". Сезон 2

Новий дует Насті
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Наталія Холоденко зізналася, що зараз не спілкується зі своїм кумом Юрієм Ткачем

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
19 листопада, 12:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Три роки тому Наталія Холоденко стала вдруге. У неї народилася дочка Вів'єн. Хто батько дитини психолог не каже. Але раніше вона із задоволенням розповідала про зіркових хрещених доньок – Юрія Ткача та Катерину Кухар.
Наталія Холоденко розповіла, які у неї зараз стосунки з Юрієм Ткачом
Наталія Холоденко розповіла, які у неї зараз стосунки з Юрієм Ткачом / Фото: Instagram

Щоправда, вже понад шість місяців Наталя не спілкується з Юрієм Ткачом. З іншими кумами теж зараз не підтримує стосунки. Про це Холоденко розповіла у ексклюзивному інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Ми не спілкуємося. Мене не запрошують на день народження. Тобто я не можу сказати, що мене запросили і я не прийшла. І це сталося якось для мене раптово , якось раптово – зізналася психолог.

Наталія Холоденко на хрестинках дочки Вів'єн
Наталія Холоденко на хрестинках дочки Вів'єн / Фото: instagram.com/kholodenkon

Реклама

Що саме стало причиною, вона не хоче говорити. Але в інтерв'ю зізналася, останнім часом коло її близьких людей стало набагато меншим.

Відбулися якісь для мене незрозумілі речі, коли досить близькі мені друзі об'єдналися проти мене. У цю воронку потрапила така кількість людей, що я на якомусь етапі зрозуміла, що мені це нагадує такий буллінг у школі, – розповіла Наталія Холоденко.

Нагадаємо, у дочки Наталії Холоденко дві пари хрещених. Одна – старі друзі, інша – зірки шоу-бізнесу Катерина Кухар та Юрія Ткач. Цікаво, що шоумена на роль кума Холоденко обрала ще до народження дочки.

Наталія Холоденко з донькою Вів'єн
Наталія Холоденко з донькою Вів'єн / Фото: instagram.com/kholodenkon

Реклама

Ми домовилися: хто перший народжує, той хрестить дитину. Я народила перша, раніше вона друга дитина. Ну Юра – це ж вилитий кум, дивишся на нього, і хочеться назвати його кумом, – зізнавалася раніше Наталія Холоденко.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Наталії Холоденко для програми "Зірковий шлях":

Дізнайтесь інші новини:

Реклама

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Реюніон року
Поттеріана повертається! Чекаєш на прем'єру?
Коли і де дивитись
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Опитування
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти