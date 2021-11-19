Наталія Холоденко зізналася, що зараз не спілкується зі своїм кумом Юрієм Ткачем

Три роки тому Наталія Холоденко стала вдруге. У неї народилася дочка Вів'єн. Хто батько дитини психолог не каже. Але раніше вона із задоволенням розповідала про зіркових хрещених доньок – Юрія Ткача та Катерину Кухар.

Наталія Холоденко розповіла, які у неї зараз стосунки з Юрієм Ткачом / Фото: Instagram

Щоправда, вже понад шість місяців Наталя не спілкується з Юрієм Ткачом. З іншими кумами теж зараз не підтримує стосунки. Про це Холоденко розповіла у ексклюзивному інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Ми не спілкуємося. Мене не запрошують на день народження. Тобто я не можу сказати, що мене запросили і я не прийшла. І це сталося якось для мене раптово , якось раптово – зізналася психолог.

Наталія Холоденко на хрестинках дочки Вів'єн / Фото: instagram.com/kholodenkon

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Що саме стало причиною, вона не хоче говорити. Але в інтерв'ю зізналася, останнім часом коло її близьких людей стало набагато меншим.

Відбулися якісь для мене незрозумілі речі, коли досить близькі мені друзі об'єдналися проти мене. У цю воронку потрапила така кількість людей, що я на якомусь етапі зрозуміла, що мені це нагадує такий буллінг у школі, – розповіла Наталія Холоденко.

Нагадаємо, у дочки Наталії Холоденко дві пари хрещених. Одна – старі друзі, інша – зірки шоу-бізнесу Катерина Кухар та Юрія Ткач. Цікаво, що шоумена на роль кума Холоденко обрала ще до народження дочки.

Наталія Холоденко з донькою Вів'єн / Фото: instagram.com/kholodenkon

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Ми домовилися: хто перший народжує, той хрестить дитину. Я народила перша, раніше вона друга дитина. Ну Юра – це ж вилитий кум, дивишся на нього, і хочеться назвати його кумом, – зізнавалася раніше Наталія Холоденко.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Наталії Холоденко для програми "Зірковий шлях":

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