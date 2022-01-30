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Дорофєєва в ультраміні запалила на Голосі країни з військовим оркестром (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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30 січня, 21:52
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Новий випуск сліпих прослуховувань у талант-шоу розпочався з незвичайних учасників
DOROFEEVA влаштувала танці з військовим оркестром на сцені "Голосу країни"
DOROFEEVA влаштувала танці з військовим оркестром на сцені "Голосу країни" / Фото: YouTube, instagram.com/goloskrainy_official

Олександр Свириденко з Первомайська Миколаївської області прийшов на шоу "Голос країни" з підтримкою – разом із 20-річним вокалістом виступив військовий оркестр. Олександр не лише співає, а й грає на гітарі.

Для сліпих прослуховувань колектив обрав пісню гурту Сальто назад – "О мамо". До них розгорнули свої крісла Надя Дорофєєва та Оля Полякова.

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Олександр Свириденко – "О мамо" – Голос країни 12:

Після того, як Олександр обрав команду DOROFEEVA, співачка вибігла на сцену та влаштувала танці з музикантами. Для ефіру Надя обрала коротку сукню-піджак та трендові чорні туфлі на підборах.

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Дорофєєва також запропонувала Олександру та його колегам виступити на її сольному концерті. Можливо, у майбутньому ми побачимо колаборацію Наді із військовим оркестром.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова пригрозила Наді Дорофєєвій замкнути її у гримерці.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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