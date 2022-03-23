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Поки Росія бомбить Україну, Тодоренко вирішила допомогти росіянам, які втрачають заробіток у соцмережах

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23 березня, 17:01
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Телеведуча Регіна Тодоренко більше думає над тим, як зберегти свою аудиторію в Росії, ніж допомогти Україні
Регіна Тодоренко вирішила допомагати росіянам
Регіна Тодоренко вирішила допомагати росіянам / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регіна Тодоренко родом з Одеси. Телеведуча завжди з радістю розповідала про своє місто, але після початку війни в Україні Тодоренко мовчить. Зараз вона зайнята не лише підготовкою до народження другої дитини, а й записом інтерв'ю для свого YouTube-шоу "П'ятниця з Регіною". Але нове відео на каналі телеведучої буде не про російську агресію, а про те, що в Росії заборонили Facebook та Instagram.

Як розповіла Регіна у себе в Telegram-каналі, тепер вона буде розбиратися, як жити далі в нових реаліях. Тодоренко анонсувала інтерв'ю з керівником практики захисту репутації та інформаційних суперечок.

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Телеведуча планує обговорити визнання Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) екстремістською організацією і чим це загрожує росіянам. Також Регіна постарається розібратися, як тепер жити росіянам, для яких Instagram був єдиним майданчиком для бізнесу.

Скріншот: Telegram

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко заспівала пісню-протест, але видалила коментарі, коли їй нагадали про війну в Україні.

Телеведучу критикують не лише за мовчання про вторгнення Росії, а й за недоречні публікації. То Тодоренко радить переглянути фільм про війну, то зайнялася розбиранням гардеробу у Instagram.

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