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Тодоренко спела песню-протест, но удалила комментарии, когда ей напомнили о войне в Украине

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20 марта, 22:56
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Одесситка Регина Тодоренко продолжает молчать о нападении России на Украину
Регина Тодоренко продолжает молчать о войне в Украине
Регина Тодоренко продолжает молчать о войне в Украине / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко, которая подтвердила вторую беременность, очень переживает за свою карьеру в России, поэтому не спешит говорить о российской агрессии. У себя в Instagram телеведущая, рассказывая о войне в Украине написала, что в дом ее родителей пришла беда. Но что Россия напала на Украину не стала говорить.

На этот раз Тодоренко опубликовала у себя в Instagram песню-протест Zombie ирландской рок-группы The Cranberries. О войне, конечно же, ни слова.

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Музыка всегда звучит убедительнее, – подписала коротко публикацию телеведущая.

Реакция украинских подписчиков не заставила себя долго ждать. В комментариях Регине напомнили о войне в ее родной стране.

  • В Одессе сирены каждую ночь. Регина, почему ты молчишь?
  • Регина, мы в вас очень разочарованы! В обычное время поете о своей любви к Одессе, а сейчас что?
  • Регина, убедительно звучат слова через рот! Когда ситуацию в Украине называют войной! Войной, которую развязала Россия. Ужасно, что вы украинка и не можете об этом говорить. Слава Украине!
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Регина Тодоренко отреагировала на комментарии – она удалила, все что ей написали и закрыла возможность комментировать публикацию.

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Скриншот: Instagram

Украинские звезды уже критикуют публикации Регины Тодоренко. Даша Астафьева не стала молчать, когда телеведущая стала показывать в Instagram разбор гардероба.

К слову, не только эти публикации Тодоренко удивляют. Ранее она советовала не читать никакие новости, а думать о хорошем. А также рекомендовала посмотреть фильм о войне.

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