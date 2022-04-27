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Позитив втратив батька під час війни: Я просто прийняв це

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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27 квітня, 23:42
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У сім'ї Олексія Завгороднього (Позитив) трапилося нещастя – помер його батько. Музикант практично не спілкувався зі своїм татом протягом 15 років
У Олексія Завгороднього помер батько
У Олексія Завгороднього помер батько / Фото: instagram.com/positiff

Учасник гурту Mozgi Позитив довго не наважувався повідомити публіці сумну звістку про те, що з життя пішов його батько. У цей час музикант якраз поїхав на Західну Україну і спочатку нічого не знав про те, що сталося з татом. Про це він розповів у програмі ЖВЛ.

Він помер не через війну, за здоров'ям. Нам його сім'я, яка там була у нього, нам ніхто, ні моїй мамі, ніхто нічого не сказав. Товариш сімейний, з яким я виріс на Троєщині та наші батьки товаришували, зателефонував моїй мамі і сказав про те, що батька вже немає. У мене подвійне почуття. Я просто прийняв це, сестра плакала, – поділився музикант.

Скріншот із відео

Позитив зізнався, що його стосунки з батьком були дуже напруженими, а востаннє вони нормально спілкувалися близько 15 років тому, коли Олексію було лише 17 років. Як розповів виконавець, за місяць до смерті батька вони з сестрою думали про те, щоби зробити перші кроки до примирення з ним, але не встигли.

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Не було і немає в мене якоїсь образи сильної. Просто я розумію, що має там онуків, іншу сім'ю, старших дітей. Він був гаразд, не був один, тому я якось не дуже переживав. Хотілося, звичайно, і дуже багато чого розповісти йому. Але сподіваюся, що він зараз бачить. І гадаю, що він ці 15 років бачив мене і по телевізору, і в інтерв'ю, і все знав. Може, навіть тому він не хотів спілкуватися з нами, бо бачив усе, – розповів Позитив.

Раніше Наталія Могилевська втратила близьку людину в Маріуполі.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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